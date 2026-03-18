Már nincs sok hátra, március 18-án lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma, azaz március 18-a délután 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg közel 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – írta meg az MTI a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közlése alapján.

A választáson a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, ami levélben küldi ki a szavazólapokat a megadott címre – a választó dönthet a szavazási levélcsomag személyes átvétele mellett is. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben csak országos pártlistára szavazhatnak.

Az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát leadni készülő nő érkezik a szabadkai magyar főkonzulátusra 2022. március 30-án. Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A már névjegyzékbe vett 492 123 választópolgárból legtöbben romániai (205 961), illetve szerbiai (68 256) értesítési címet adtak meg a regisztrációnál.

Németországot 5827-en, az Egyesült Államokat 1747-en, Nagy-Britanniát 1491-en, Kanadát 1325-en, Svájcot 1186-an, Ausztráliát 751-en, Svédországot 714-en, Magyarországot pedig 2884-en jelölték meg értesítési címként. Kettős állampolgárságot tiltó országot 19 693-an adtak meg értesítési címként, 177 392-en pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg.

A 2022-es országgyűlési választás idején 456 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 2018-ban 378 ezren voltak.