Megér 6 órát az egészsége? Ennyi idő egy állapotfelmérés

Ismerje meg a betegségek kiszűrésének gyors és kényelmes módját!

A modern életmód jelentős terhet ró a szervezetünkre, ami hosszú távon növeli a betegségek kialakulásának esélyét. A Budai Egészségközpont egészségügyi szűrőcsomagjai erre a népegészségügyi kihívásra kínálnak optimális megoldást: egyetlen délelőtt alatt, professzionális körülmények között kaphatunk teljes képet egészségi állapotunkról.

„Miért menjek vizsgálatokra, ha nincs még semmi bajom?”

A legrövidebb válasz erre a sokak által feltett kérdésre: hogy ez minél tovább így is maradjon. A longevity, azaz a jó minőségben eltöltött hosszú élet titka ugyanis a prevencióban és a szűrésekben rejlik.

„Számos betegség (például a magas vérnyomás, egyes daganattípusok vagy a cukorbetegség) kezdeti stádiumban teljesen tünetmentes. Rendszeres szűréssel a megnövekedett rizikó, a korai jelek vagy a kialakult elváltozások azonban időben felismerhetők, ezáltal visszafordíthatók vagy hatékonyabban kezelhetők, mint késői diagnózis esetén” – hangsúlyozza dr. Nagy Judit, a Budai Egészségközpont orvosigazgatója, szűrővizsgálati programvezető főorvosa.

Dr. Nagy Judit, orvosigazgató, szűrővizsgálati programvezető, Budai Egészségközpont



Az intézmény 2025-ös szűrési adatai rávilágítanak az egészségügyi kockázatok nemek szerinti eltéréseire. A férfiaknál az első öt leggyakrabban detektált probléma sorrendben a magas vérnyomás, a zsíranyagcsere-zavarok, a cukorbetegség, a mozgásszervi megbetegedések és a daganatgyanú volt. A hölgyeknél ezzel szemben a pajzsmirigybetegségek vezették a listát, melyet a vérnyomás- és zsíranyagcsere-eltérések, a vérképzőszervi rendellenességek, valamint ötödik helyen a daganatgyanú követett.

A szűrővizsgálatok jelentőségét jól mutatják azok az esetek, amikor teljesen panaszmentes pácienseknél derül fény komoly betegségre. „Előfordult már, hogy a hasi ultrahang során egy 42 éves nőnél vesedaganatot fedeztünk fel. A daganatra korai stádiumban találtunk rá, így a műtét után a beteg teljes életet élhet. Az ilyen történetek erősítik meg bennünk nap mint nap, hogy a szűrésnek valóban életmentő szerepe lehet” – mondja dr. Nagy Judit.

Egyénre szabott vizsgálatsorozat és egészségterv

A Budai Egészségközpont Optimum szűrőcsomagjának vizsgálatsora mindössze 3-4, míg a Prémium csomagé 5-6 órát vesz igénybe. Az elnevezés dacára az egyetlen helyszínen zajló menedzserszűrések nemcsak menedzsereknek ajánlottak, a szakemberek szerint 30 év felett mindenki számára javasolt a részvétel, különösen fokozott rizikó esetén.

Speciálisan a fiatalabb, még kisebb kockázattal élő korosztály számára állították össze az Optimum szűrővizsgálati csomagot. Ez tartalmazza az alapvető szakorvosi vizsgálatokat (belgyógyászat, szemészet, urológia vagy nőgyógyászat), ezenfelül a laboratóriumi diagnosztikát és képalkotó vizsgálatokat is, például a mellkasröntgent és a hasi ultrahangot.

A Prémium szűrővizsgálat a 40-50 év feletti korosztályra szabott, legkomplexebb program, amelyben az Optimum csomag tartalmát további területekkel (fül-orr-gégészet, fogászat, mozgásszervi állapotfelmérés) és speciális kardiológiai diagnosztikával, például szívultrahanggal bővítették ki.

Mindemellett elérhető egy Góckutatás szűrővizsgálati csomag is az intézményben, amely azoknak jelent segítséget, akik valamilyen ismeretlen eredetű, hosszabb ideje fennálló panasszal küzdenek. A csomagba tartozó speciális vizsgálatsorozat része többek között a fogászati panorámaröntgen, a bőrgyógyászati szűrés és egyes laboratóriumi tenyésztések is.

Az említett szűrővizsgálati csomagok egyik legfontosabb része a záró belgyógyászati konzultáció. Az orvos egy összefoglaló véleményt készít, amely nemcsak az eredmények elemzését tartalmazza, hanem személyre szabott életmódtanácsokat és egészségtervet is.

Ha a szűrés során további szakorvosi beavatkozásra vagy kezelésre van szükség, az intézmény közel 60 szakterületen kínál azonnali továbblépési lehetőséget.

A szűrésen való rendszeres részvétel nemcsak biztonságérzetet ad, hanem gazdaságosabb is, hiszen komplex csomagban kedvezőbb feltételekkel érhetők el a vizsgálatok, mintha külön-külön vennénk igénybe ezeket.

Sokaknak már az éves egészségügyi rutin részét képezi az átfogó szűrővizsgálaton való részvétel, Ön se várja meg a panaszok megjelenését, vagy a már meglévő problémák komolyra fordulását!

