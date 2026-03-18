Minden nap áremelés: csütörtökön újabb nagy drágulás jön a nem árstopos üzemanyagoknál

Csütörtökön literenként 11 forinttal emelkedik a 95-ös benzin és 15 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. Ezzel a benzinár, 2024 tavasza után először, átlépheti a 650 forintos literenkénti árat, míg a dízel átlagár 720 forint közelébe kúszik. Ezek természetesen a nem árstopos árak, azok ugyanis maradnak változatlanok.

A benzin piaci ára egyetlen hónap alatt 17 százalékkal, míg a gázolajé csaknem 25 százalékkal nő. A kutakon a legtöbb kedvezményezett belföldi vásárló továbbra is az úgynevezett védett áron (benzin: 595 forint, gázolaj, 615 forint) tankolhat, és az állami tartalékokból származó üzemanyagot ennyiért kapják a kutak is.

Az autósoknak jó tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik. Aki nem tudja a kedvezményre való jogosultságát igazolni, annak a piaci árat kell megfizetnie.