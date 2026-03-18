Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni, kisodródást megállítani; az utolsó utáni pillanatban vagyunk – Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről

Most még megfordíthatók a folyamatok, visszaintegrálódhatunk az EU-ba, ami évekig stabil növekedést jelenthetne. A magyar gazdaság rövidtávú esélyeiről, a geopolitikai buborékról, a reálbérek és a Fideszre adott szavazatok összefüggéséről beszél Zsiday Viktor elemző, közgazdász.
01:00–15:00 Nem az a baj, hogy őrület van, hanem, hogy a világ egyre kiszámíthatatlanabb. Az amerikaiak mintha már azt sem tudnák, miért háborúznak. Kiszámíthatatlan a világ. Azt sem tudják, miért háborúznak. Láthatóan B terv nélkül ugrottak bele. Elképzelhetetlen mélységben az amerikai elnöki pozíció: bennfentes kereskedés szankció nélkül. Geopolitikai buborék? Nem. Vagy még nem. Szorul a szoros. Mi értelme van globális energiaválságot kirobbantani? 160 dolláros olajár?
15:00–29:00 A magyar gazdaság állapota nem olyan rossz, csak nagyon rossz irányba tart. Ha vissza tudunk térni az EU-s integrációs pályára, akkor öt-tíz éves időtávon van esély évi 2-3 százalékos gazdasági növekedésre. De Európával is vannak bajok. Bár az életminőség itt a legjobb, az ipart folyamatosan szorongatja Kína, digitális technológiákban pedig az Egyesült Államok húzott el. Az EU-ban szorosabb integrációra volna szükség, de erre nincs politikai akarat. A fejlett világban fenntarthatatlan módon nőnek az államadósságok.
29:10–35:00 Strukturális problémák a magyar gazdaságban. Évek óta a fő probléma ez a piaci mechanizmusoknak a kiiktatása. Ha nincs bizalom, nem működik a gazdaság. A mutyiszféra nő a versenyszféra kárára. Ha ezen nem változtatunk, akkor bajban leszünk. A piaci mechanizmusok visszaerősítése és a mutyi szféra kiiktatása az kulcs. Enélkül nem lesz tartós gazdasági növekedés. Utolsó utáni pillanatban vagyunk, de még lehet pályát módosítani. Nincs más lehetőség. Ha a jelenlegi társadalmi és gazdasági struktúrák maradnak, úgy nagyon rosszak az esélyeink.
35:30 Gazdaságpolitológiai fejtegetések. A reálbér alakulása és a kormánypártok népszerűsége statisztikailag erősen összefügg. Úgy tűnik, mintha a magyarokat más nem is érdekelné, csak az, hogy mennyit keresnek. A mostani reálbérhelyzet alapján akár 2,5 millió szavazója is lehet a Fidesznek. A fogyasztási adatok ennél kisebb 2-2,1 millió szavazat körüli eredmény ígérnek.
45:00–50.00 2010-ről 2014-re a Fidesz félmillió szavazatot veszített a rossz gazdasági helyzet miatt. 2022 óta a gazdaság döcög. Volt egy-két év, amikor a reálbérek beestek. A magyar társadalom nagyon paternalista. Erre van trenírozva. Ha az állam és a kormány elhiteti magáról, hogy mindent meg tud oldani, akkor minden tőled fognak várni.
50:00– Bárki is kerül kormányra, nagyon nehéz dolga lesz. A ‘22-es osztogatást máig nem hevertük ki. A hitelminősítők várják a választási eredményt és a gyors intézkedéseket. Egy idő után elfogy a mások pénze. Megszorítani sohasem szabad. Argentína a pozitív példa. Mileinek sikerült. Hátha nekünk is.
