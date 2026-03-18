Nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Putyint a putyinista blogger, aki korábban kulcsszerepet játszott Navalnij kinyírásában

Az eddig az orosz ellenzék ellenségeként és a Kreml politikájának támogatójaként ismert orosz blogger, Ilja Remeszlo „Öt ok, amiért már nem támogatom Putyint” címmel hatalmas visszhangot kiváltó posztot tett közzé a Telegram-csatornáján. Egyelőre a hívei és a kritikusai is csak találgatnak, hogy mi történhetett.

Remeszlo azzal vádolja az elnököt, hogy

oroszok sokaságát küldte a halálba a zsákutcás ukrajnai háborúban,

tönkretette a gazdaságot,

lerontotta az életszínvonalat,

túlszigorította az internet ellenőrzését,

lehetővé tette a korrupció virágzását.

„Vlagyimir Putyin nem legitim elnök. Vlagyimir Putyinnak le kell mondania, háborús bűnösként és tolvajként bíróság elé kell állnia” – írja Remeszlo a „kiáltványában”.

Remeszlo direkt támadása az elnök ellen merőben szokatlannak és példátlannak számít az orosz nyilvánosságban.

Ilja Remeszlo

Annál inkább, hogy a blogger szakmáját tekintve jogász, és régóta az orosz ellenzék kérlelhetetlen ellenségének számított, rendszeresen nyújtott be panaszt aktivisták és a rezsim kritikusai ellen, de komoly szerepet vállalt az Alekszej Navalnij ellenzéki vezető kinyírásában is; részt vett az ellene indított kampányokban, tanúskodott a bírósági eljárásokban.

„Nehezen tudom elképzelni, hogy az elnök környezetében bárki zöld utat adott volna Remeszlónak ahhoz, hogy személyesen Putyint támadja” – mondta Leonyid Volkov. Az emigrációban élő orosz ellenzéki politikus szerint a blogger minden vörös vonalat átlépett. „Valami nem stimmel” – tette hozzá.