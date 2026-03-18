Nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Putyint a putyinista blogger, aki korábban kulcsszerepet játszott Navalnij kinyírásában

Az eddig az orosz ellenzék ellenségeként és a Kreml politikájának támogatójaként ismert orosz blogger, Ilja Remeszlo „Öt ok, amiért már nem támogatom Putyint” címmel hatalmas visszhangot kiváltó posztot tett közzé a Telegram-csatornáján. Egyelőre a hívei és a kritikusai is csak találgatnak, hogy mi történhetett.
Remeszlo azzal vádolja az elnököt, hogy
„Vlagyimir Putyin nem legitim elnök. Vlagyimir Putyinnak le kell mondania, háborús bűnösként és tolvajként bíróság elé kell állnia” – írja Remeszlo a „kiáltványában”.
Remeszlo direkt támadása az elnök ellen merőben szokatlannak és példátlannak számít az orosz nyilvánosságban.
Annál inkább, hogy a blogger szakmáját tekintve jogász, és régóta az orosz ellenzék kérlelhetetlen ellenségének számított, rendszeresen nyújtott be panaszt aktivisták és a rezsim kritikusai ellen, de komoly szerepet vállalt az Alekszej Navalnij ellenzéki vezető kinyírásában is; részt vett az ellene indított kampányokban, tanúskodott a bírósági eljárásokban.
„Nehezen tudom elképzelni, hogy az elnök környezetében bárki zöld utat adott volna Remeszlónak ahhoz, hogy személyesen Putyint támadja” – mondta Leonyid Volkov. Az emigrációban élő orosz ellenzéki politikus szerint a blogger minden vörös vonalat átlépett. „Valami nem stimmel” – tette hozzá.
Az emigrációban szerkesztett orosz Agensztvo internetes lapnak sikerült elérnie Remeszlót, aki fenntartotta, amit írt, és azt mondta, reméli, hogy valaki felhívja Putyin figyelmét a Kremlben a kiáltványára. A blogger, aki Szentpéterváron él, közölte, nem készül elhagyni Oroszországot, csak akkor, ha a családját is megfenyegetnék bármilyen módon. „Nem börtönözhetnek be mindenkit Putyin bírálata miatt. Ez ostobaság” – magyarázta. (via Moscow Times)