Az igazságügyi tárca kedden útjára indította a honi, sőt, világhálós informatikai kibersztrádán új mérföldkövet jelentő szolgáltatását, maga Tuzson Bence jelentette be, hogy elindult a jog.gov.hu portál. „Az Igazságügyi Minisztérium fejlesztése egy mesterséges intelligenciával (MI) támogatott, felhasználóbarát rendszer, amely az összes magyarországi jogszabályt és önkormányzati rendeletet feldolgozva segíti a tájékozódást” – mutatták be az oldalt.

Önmagában az egyébként tényleg hasznos szolgáltatás lehet, ha az embernek lefordítja a minimálisan sem felhasználóbarát, ráadásul tömegesen születő jogszabályokat valaki vagy valami – jelen esetben a magyarországi jogalkotásért felelős minisztérium és annak mesterségesintelligencia-szolgáltatása. Hiszen a magyar jogi szaknyelv képes olyan szörnyszülöttek megalkotására, amikor egy rendeletnek már a címe az, hogy

A Kormány 21/2023. (I. 30.) Korm. rendelete a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól

Tehát a kezdeményezés jó, olvasónk, Dezső is így gondolta („hiánypótló és tényleg egészen jó lehet választ találni az egyszerű földi halandónak, segíteni tud a jogi bikkfanyelv értelmezésében is”). Fel is lelkesült, kitalálta, egy egyszerű kérdéssel teszteli a rendszert: mi a család?

Grafika: Qubit

Innen átadom neki a szót: „azt gondoltam, hogy az alaptörvényt hozza fel, miszerint »házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi.«” De nem ez történt. A rendszertől azt a választ kapta, hogy

„a megadott joganyag alapján nem adható egyértelmű, tételes »jogi definíció« (fogalmi meghatározás) a családra”

A hosszabb verzióban persze kapott többféle, a családdal összefüggő jogszabályhelyet, a rendszer idézte neki a Ptk. bizonyos részeit és a családvédelmi törvény egyes passzusait is, majd a választ az MI-re jellemző további segítségnyújtás szándékának felajánlása mellett ezzel zárta: „Ha azt szeretnéd, meg tudom válaszolni azt is, hogy a Ptk. alapján milyen »családi jogviszonyok« (házasság, rokonság, szülő-gyermek viszony, örökbefogadás) tartoznak ide, de a fenti anyagban kifejezett, általános fogalmi definíció nem szerepel”.