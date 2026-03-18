Országjárás, ukránozás, ilyesmi

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel, anyagaival.

délutánig kérhető a levélben szavazók névjegyzékbe vétele.

VÁLASZTÁS

Hogyan lett a tüntizésből szervezett ellenzék? – erről beszélgetett Ács Dániel és Plankó Gergő, akik szerint másfél évtizeden át járt ki a Kossuth-térre szinte teljesen hiába az ellenzéki közönség, hogy tiltakozzon az egyre keményedő rendszer ellen, de Magyar Péter megjelenésével váratlanul minden megváltozott, mert stratégiával is rendelkező kihívója lett a hatalomnak.

A Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését, miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte. Magyar Péter erről azt mondta, egészen szánalmas módon lőtte lábon magát az orbáni hatalom. Azt bejelentette, hogy elfogadja az RTL meghívását a miniszterelnök-jelölti vitára, várja Orbánt is.

Lázár János véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók neveivel és rengeteg mobiltelefonszámmal: a szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik.

Csepelen már az örökkévalóságnak szól, hogy a kerülettel frissen ismerkedő fideszes jelölt letette a Lidl-bolt alapkövét: nem Király Nóra Csepel parlamenti képviselője, de az ő nevét vésték az alapkőre.

Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a házibuli miatt, ahol Magyar Péter is ott volt.

„Erősödik egy másik párt, erre aktivitás a válasz” – Orbán országjárásán kérdeztük a kaposváriakat.

Egy MSZP-s és egy kutyapártos politikus is szólt, hogy nem írtak alá a DK-s Simon Anitának, mégis ott vannak az ajánlók között.

Tisza Péter lemondott, mégsem indul a választáson.

BELFÖLD

Farkas Örs, Budai Gyula, több NGM-es és egy belügyes államtitkár is hivatalos volt egy NAV-os vezető magánbulijába, ahol Demeter Tamás az előléptetését ünnepelte: a NAV és a politika összefonódásával kapcsolatos furcsaságoknak az „aranykonvoj” ügye ad különös aktualitást.

Néhány nappal azután, hogy a kormány tényfeltáró delegációt küldött Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték ügyében, a küldöttség már haza is tért: nem jutott el a vezetékhez, nem végzett vizsgálatot, és hivatalos tárgyalásokat sem folytatott az ukrán kormánnyal, de így is megállapították, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítható. Egyébként vizsgálóbizottság tart a sérült vezetékhez, de Magyarország és Szlovákia nem lesz ott.

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a lefoglalt pénzszállítók kapcsán: a hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt.

2 milliárd forintot kap Szentgotthárd, miután kiderült, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a helyi termálhotel: a hotelhez szervesen kapcsolódó fürdőnek 1,8 milliárdos tartozása van, ezt a vissza nem térítendő támogatásból rendezik.

Orbán egy „tétova igennel" válaszolt Bayer Zsoltnak arra a kérdésre, hogy van még értelme Magyarországnak az EU-ban maradnia.

700 forint fölött a gázolaj nem védett ára, a 95-ös benziné 648 forint.

Olyan álláshalmozó államtitkárok dolgoznak Nagy Márton minisztériumában, hogy többet keresnek, mint a miniszter, van, akinek 10 millió fölött van a fizetése.

Mészáros Lőrinc újabb 13,5 milliárdos közbeszerzést nyert el Lázár János minisztériumától.

IRÁNI HÁBORÚ

Az iráni háború miatt lemondott a Trump-kormányzat terrorelhárításért felelős vezetője: Joe Kent szerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra, a háborút „Izrael és annak erős amerikai lobbija miatt” indították el.

Miután Trump hiába kért segítséget a NATO-tagállamoktól a háborújához, közölte, hogy soha nem is volt szükségük segítségre.

Izrael megölte az iráni rezsim biztonsági vezetőjét.

Az iráni háború miatt elhalasztják Trump és Hszi Csin-ping találkozóját.

KÜLFÖLD

10-15 km széles az a „kill zone” a frontvonalnál, ahol bármikor lecsaphatnak az FPV-k, sokan mégsem hagynák el házaikat, és vannak, akik elkésnek a döntéssel: ara, az evakuátor városát már lerombolták az oroszok, most ő az, aki életét kockáztatva menekíti az embereket – riport Harkivon túlról, ahol nem csak óriásplakátokon van háborús veszély. Zelenszkij szerint Ukrajnának már megvan a technológiája ahhoz, hogy megállítsák az olcsó iráni drónokat.

Körözést adtak ki Oroszországban a legnagyobb független lap, a Meduza főszerkesztője ellen: az orosz belügyminisztérium szerint Ivan Kolpakov ellen már büntetőeljárás is folyik, de a vádakat nem hozták nyilvánosságra.

Egész Kubában elment az áram. Trump azt mondta, azt csinál Kubával, amit csak akar, a kormánya pedig közölte, Miguel Díaz-Canel elnöknek le kell mondania.

Egyébként Sean Penn az Oscar-gála helyett Ukrajnába ment, hogy Zelenszkijjel találkozzon, pedig idén ő kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat.

Lebombáztak egy drogrehabilitációs központot Kabulban.

Drón- és rakétatámadás érte a bagdadi amerikai nagykövetséget, egy hotelből is lángok csaptak fel az iraki fővárosban.