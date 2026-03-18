J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a napokban Magyarországra látogathat, hogy megtámogassa a nacionalista Orbán Viktor miniszterelnök választási kampányát, adta hírül forrásaira hivatkozva a Reuters. A hírügynökség megemlíti, erre azután kerülhet sor, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februárban járt Budapesten, hogy nyilvánosan kiálljon Orbán mellett, „akire 2010-es hatalomra kerülése óta a legnehezebb újraválasztási csata vár”. A Reuters megemlíti, a felmérések szerint Orbán és pártja hátrányban van fő kihívójával szemben.

A források ugyanakkor figyelmeztettek: Vance látogatásának időpontja még nem ismert és nem végleges, a tervek akár változhatnak is. Előfordulhat, hogy a magas rangú amerikai tisztségviselők nem utaznak sehova, amíg az iráni háború tart. Ismeretes, Donald Trump elnök rég bejelentett kínai látogatását is elhalasztotta.

A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni a Vance-féle hírt.

J. D. Vance, Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban, 2025. november 7-én Fotó: SAUL LOEB/AFP

A Reuters kiemeli, maga Trump korábban többször is kiállt Orbán Viktor mellett, egyebek közt igazán erős és nagyszerű vezetőnek nevezve őt. Rubio Budapesten arról beszélt, Orbán győzelme kulcsfontosságú az Egyesült Államok érdekei szempontjából.

A hírügynökség erről nem ír, de a hét második felében rendezik Budapesten a CPAC Hungary eseményt, amelyet Orbán Viktor nyit meg, Trump pedig távüzenetben köszönt. A rendezvény résztvevőinek teljes listáját eddig nem hozták nyilvánosságra. Hónapokkal ezelőtt voltak feltételezések arról, hogy az amerikai elnök is eljöhet a CPAC-re a magyarországi választási kampány jegyében, ám ez jelen állás szerint teljes mértékben kizárható. (via Reuters)