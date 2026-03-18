Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán pár perc múlva jöttek a többiek

A Fidesz az elmúlt másfél évtizedben egy dolgot biztosan tökélyre fejlesztett: a nyilvánosság fórumainak megszerzését és központosítását. A kormánypárt kommunikációját ezért is írják le gyakran gépezetként: valahol elindítanak egy folyamatot, amely aztán végigfut az egész rendszeren, a legkisebb szereplőtől a legnagyobbig.

Ez a gép máig olajozottan működik: a március 15-i, szó szerint hamis zászlós művelet felerősítésében is mindenki a helyén volt.

Vasárnap délután a választások előtti utolsó nagy erődemonstráción különösen feszes volt a tempó. Míg a tervezett provokáció 15:20 körül zajlott a Deák téren, amit egy közeli ház erkélyéről koordináltak-rögzítettek, az első beszámoló 36 perccel később már meg is jelent a közösségi médiában. Majd gyors egymásutánjában követte a többi.

Példátlan szinkronban. Forrás: Facebook

Megafon first

Ahogy kiderítettük, az akciót a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség emberei irányították a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti penthouse erkélyéről.

A fotó mégis egy megafonosnál kötött ki a leggyorsabban: elemzésünk szerint Trombitás Kristóf mindenkit megelőzve már 15:56-kor kirakta a képet (egyszerre a Facebookra és az X-re), ezzel a felütéssel:

„nahát, micsoda meglepő húzás a Tisza rendezvényén".

A fotósnak nem maradt sok ideje: a képen még az ujja is belóg, de ez láthatóan senkit nem zavart. Az sem, hogy a felvételt utólag megvágták, így egy szokatlanul hosszúkás, függőleges formátum lett belőle, ami nem igazán jellemző a sajtófotókra.

Forrás: Trombi, Facebook

A többiekre se kellett sokat várni:

a felvételre egy órán belül lecsapott 15 másik megafonos,

közben szintén résen volt a Mandiner (szintidő 16:20),

majd 16:21 és 16:27 között egyszerre jelent meg a sztori 11 megyei lap címlapján,

míg a fideszes miniszterek és politikusok - az állami ünnepségtől megfáradtan - csak 17:20-tól kaptak a fejükhöz (legkésőbb Lázár János 22:10-kor). De még így is 25-en abszolválták a feladatot még aznap a kép megosztásával.

A terjesztésbe becsatlakozott a közmédia (Kossuth Rádió, M1, Híradó.hu), a szélsőjobboldali Vadhajtások blog, a kormánysajtó színe-java a Borstól az Origóig és még sokan mások.