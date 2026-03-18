Zelenszkij: Európának fel kell készülnie a terroristák és bűnözők dróntámadásaira

Londonban tárgyalt az ukrán elnök, találkozott Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is. A tárgyalásán többek között arról beszélt, hogy az európai nemzeteknek „fel kell készülniük a nem állami szereplők, köztük bűnözői hálózatok, terrorszervezetek és magányos elkövetők támadásaira, ahogy a dróntechnológia fejlődik”. Zelenszkij szerint már nem csak „egy gazdag őrült, mint Putyin” engedheti meg magának a tömeges támadásokat.

Beszélt arról is, hogy a közel-keleti konfliktus „nem egy távoli háború” Ukrajna számára, mivel Irán és Oroszország közös katonai technológiát használ. Arra, hogy a moszkvai és teheráni rezsimek „gyűlölettestvérek”, példaként említette, hogy Oroszország iráni tervezésű Shahed drónokat, valamint azok saját változatait használja a kritikus ukrajnai infrastruktúra megtámadására.

„Ha a gonosz győz, a háború evolúciója átlépi a Föld bármely távolságát, semmilyen óceán, semmilyen sivatag, semmilyen hegység nem segít. Nem akarhatjuk, hogy ilyen rezsim fenyegesse Európát vagy partnereinket. (…) Nem mondjuk, hogy Oroszország nem tud újítani. Képes rá, de azért teszi, hogy öljön, megnyomorítson, pusztítson” – idézte az ukrán elnököt a Guardian.

A Keir Starmerrel folytatott tárgyalása után Zelenszkij interjút adott a BBC-nek, amiben arról beszélt: kérte Donald Trumpot és Keir Starmert, hogy találkozzanak és találjanak közös nevezőt, miután az Egyesült Államok elnöke ismételten bírálta a brit miniszterelnököt. Bár nem fogja megmondani Trumpnak, mit tegyen, a két félnek találkoznia kellene, hogy újraindítsák megrekedt kapcsolatukat.

A BBC emlékeztet: az Irán elleni amerikai és izraeli csapások által kirobbant háború diplomáciai vitává fajult, miután Trump rendreutasította a NATO-szövetségeseket, Starmer pedig a washingtoni sürgetés ellenére nem tett katonai lépéseket (ahogy Trump többi szövetségese sem). Zelenszkij óva intett a nyugati vezetők közötti megosztottságtól, és azt mondta, hogy „nagyon rossz érzése” van az iráni háború Ukrajnára gyakorolt hatásával kapcsolatban.