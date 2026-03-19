A háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság

Február 28-án, amikor Amerika és Izrael háborút indított Irán ellen, Donald Trump rövid videóüzenetet tett közzé. Az amerikai elnök ebben többek közt az iráni néphez is szólt:
„Kézzelfogható közelségbe került a szabadságotok órája. (...) Ne hagyjátok el az otthonotokat, odakint veszélyes. Mindenhol bombák fognak hullani. Amikor végeztünk, döntsétek meg a kormányotokat! Generációkon át ez lesz az egyetlen lehetőségetek.”
Több mint két héttel később, amikor a bombák még mindig hullottak, és Amerika egyre jobban belegabalyodott legújabb közel-keleti kalandjába, egy amerikai újságíró megkérdezte Trumpot, hogy az iráni nép miért nem hallgatott rá, miért nem vonultak az utcára. Amire az elnök ezt válaszolta:
„Bejelentették, hogy aki tiltakozik, azt lelövik. A tüntetőknek nincs fegyvere. Nagyon nehéz dolguk van, megértem őket”.
Az ellentmondás nyilvánvaló, a kérdés inkább csak az, hogy az amerikaiak miért nem számoltak azzal, hogy az általuk indított háború milyen következményekkel lehet a közel fél évszázada egy teokratikus diktatúrában szenvedő iráni népre. Ahogy a Hormuzi-szoros lezárását és az Öböl-államok elleni válaszcsapásokat is előre meg lehetett jósolni – amely fejlemények Trump szerint teljesen váratlanok –, úgy annak is komoly esélye volt, hogy egy amerikai-izraeli bombázás az iráni rezsim további keményedésével, egyúttal pedig az ellenzéki álmok évtizedekre visszavetésével jár.
Az Iráni Iszlám Köztársaság eddig arra épült, hogy náluk nincs örökletesség. Állítólag Modzstaba Hamenei néhány napja megölt apja sem akarta, hogy a fia legyen az utódja.
Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk. Egy elhúzódó háború azonban kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni.
Évtizedeken át úgy tűnt, ők lehetnek a békés és biztonságos, csillogó oázis a közel-keleti káoszban. Úgy volt, hogy mindehhez a békét és biztonságot az amerikaiak garantálják. Mindez szertefoszlott, amint Dubajban becsapódott az első iráni drón, és nem biztos, hogy vissza lehet szerezni.
Az Irán elleni amerikai-izraeli háború első szakasza a támadások szempontjából sikeres volt – kérdés, hogy mi következik ezután. Trump rezsimváltást akar, de katonák beküldése nélkül ezt nagyon nehéz elképzelni.
A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.
A Központi Parancsnokság tisztjei a katonai hírszerzés elavult adatainak felhasználásával állapították meg a célpont koordinátáit.
Apokaliptikus állapotok uralkodnak Teheránban, miután az izraeli hadsereg több olajraktárt is eltalált a főváros közelében. A helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.