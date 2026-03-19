A londoni polgármester szerint az Egyesült Királyság és London sorsa az Európai Unióban van

„Az Egyesült Királyság és London sorsa az Európai Unióban van” – mondta Sadiq Khan londoni polgármester a la Repubblica olasz lapnak adott interjújában. „Ez elkerülhetetlen és egyre szükségesebb sors egy rendkívül instabil világban, különösen úgy, hogy Donald Trump van hatalmon Amerikában. Európa az egyetlen biztonságunk. Ezért arra kérem Keir Starmer miniszterelnököt és a Munkáspártot, hogy a következő választásokon azzal az ígérettel induljanak, hogy újra csatlakozunk az EU-hoz” – méghozzá újabb népszavazás nélkül.

Sadiq Khan, London polgármestere 2023 június 28-án Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Khan az interjúban hosszasan érvelt az újracsatlakozás mellett, mondván, nap mint nap látja, gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben is milyen károkat okozott a Brexit nemcsak Londonnak, hanem a londoniaknak is. „Teljesen világos számomra, mi a teendő: újra csatlakoznunk kell az Európai Unióhoz.” A polgármester szerint ehhez egy ötlépcsős folyamatra van szükség:

az első lépés az EU-val való kapcsolatok helyreállítása, ez már lényegében megtörtént,

a második az ágazatról ágazatra gyűrűző szorosabb szabályozási együttműködés, szerinte csak kivételes esetekben kellene eltérniük az EU-s szabályoknak.

A következő három lépést tartja kulcsfontosságúnak:

„harmadik lépésként ebben a parlamenti ciklusban újra csatlakoznunk kellene a vámunióhoz. Bármilyen kereskedelmi megállapodás rosszabb, mint a vámunió.

Negyedik lépésként vissza kellene lépnünk az egységes piacra – ezt is még ebben a ciklusban kellene megpróbálni.

Végül pedig a Munkáspártnak a következő választáson egyértelmű programmal kellene indulnia: aki ránk szavaz, az az EU-hoz való visszatérésre szavaz.”

Khan elmondása szerint 2019 óta fájdalmas látni, ahogy az EU-s állampolgárok elhagyják Londont. 2019-ben több mint 840 ezer uniós állampolgár dolgozott a városban. Ez mostanra 700 ezerre csökkent, vagyis 140 ezer ember távozott, a leginkább érintett ágazatok az építőipar és a vendéglátás. A polgármester szerint a gazdasági problémák kezelésére is az egyik legfontosabb lépés az EU-tagság visszaszerzése lenne: „A megélhetési válság enyhítésére a legfontosabb dolog az, ha újra csatlakozunk az Európai Unióhoz.”

Khan szerint az EU-tagság nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági garanciát is jelentene. „Amikor Putin agresszívan lép fel Ukrajnában – és ki tudja, meddig terjednek még az ambíciói –, természetesen szoros kapcsolatban maradunk az Egyesült Államokkal, de Donald Trump elnöksége gazdasági és geopolitikai bizonytalanságot hoz, a sorsunk Európához kötődik.” Hozzáteszi: „Tudjuk, hogy Putyin tovább akar terjeszkedni, és közben azt is, hogy a jelenlegi amerikai vezetés alatt nem támaszkodhatunk teljes mértékben az Egyesült Államokra?”

Felidézi az elmúlt évek együttműködését: „Láthattuk, milyen fontos munkát végzett a német kancellár, a francia elnök és a brit miniszterelnök európai partnereikkel és a NATO-val. Ezt az elmúlt tíz évben EU-n kívülről is sikerült megtennünk, nagyrészt személyes kapcsolatok és jó viszonyok miatt. De nem alapozhatunk arra, hogy a következő miniszterelnök is ugyanilyen nyitott lesz az Európai Unió felé.”