A Pentagon több mint 200 milliárd dollárt kérne az iráni háború finanszírozására

A Pentagon arra kérte a Fehér Házat, hogy támogasson egy több mint 200 milliárd dolláros, átszámítva mintegy 70 ezer milliárd forintos költségvetési kérelmet az iráni háború további finanszírozására – írja a Washington Post.

A tervezet célja nemcsak a jelenlegi hadműveletek fedezése, hanem elsősorban a gyorsan fogyó fegyverkészletek pótlása és a gyártás felpörgetése. Kevin Hassett, Donald Trump elnök Nemzeti Gazdasági Tanácsának vezetője azt állította, hogy a február vége óta tartó iráni katonai műveletek vasárnapig már 12 milliárd dollárba kerültek. A mostani tervezet nagyságrendje jelentősen meghaladná az eddigi költségeket.

„Pénz kell ahhoz, hogy kiiktassuk a rosszfiúkat”

– fogalmazott Pete Hegseth hadügyminiszter a csütörtöki sajtótájékoztatón, hozzátéve: a források célja, hogy „megfelelő finanszírozással rendelkezzenek mindenre”, amire a jövőben szükség lehet. Arról is beszélt, hogy az összeg még változhat. A javaslatról a Fehér Házon belül sincs egyetértés, egyes tisztviselők szerint kevés az esély arra, hogy a Kongresszus jóváhagy egy ekkora összeget. A Pentagon az elmúlt hetekben többféle finanszírozási javaslatot is kidolgozott, de még nem dőlt el, végül mekkora igényt terjesztenek elő.

Hegseth a sajtótájékoztatón a BBC tudósítása szerint azt is mondta, az Egyesült Államok a háborúban „a terv szerint halad”, ugyanakkor nem adott meg pontos időkeretet a konfliktus lehetséges befejezésére vonatkozóan. Amikor konkrétan rákérdeztek, úgy válaszolt: „Nem akarunk végleges időkeretet meghatározni.” Szerinte Trump dönti el, mikor érte el az Egyesült Államok a biztonság szempontjából szükséges célokat.