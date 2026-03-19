A „vén csataló” Orbán Viktor szerint az is siker lenne, ha hazajut az EU csúcsról

„Nem spekulálunk. Majd ha megjött az olaj, megoldódik a helyzet, addig nem” – kezdte Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs előtti doorstep sajtótájékoztatóját. (Emlékeztetőül: az olaj még nem jön, pedig már börleszkre hajazó tényfeltáró bizottság is volt Ukrajnában, Orbán legutóbb korábbi jóváhagyása ellenére megvétózta, ezzel újabb határt lépett át saját politikájában.) Arra a kérdésre, hogy milyen eredményt tekintene sikernek a találkozó után, az utcai harcos, vén csataló miniszterelnök azt mondta, hogy azt, ha hazajut.

A Magyar Péterrel való vita kapcsán annyit közölt az újságírókkal, hogy csak szuverén emberekkel vitatkozik. Az RTL megkérdezte Orbánt, vizsgálja-e pártelnökként a Tisza március 15-i menetén kifeszített ukrán zászló ügyét (amit a fideszes trollfarmot működtető, DPK-t szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinált): „Nem vizsgálok semmi ilyet, mert a kérdést is nevetségesnek tartom”, majd arról kezdett el értekezni váratlanul magasba csúszó hangon, hogy a Tisza EP-képviselői ukránpártiak:

„A Tisza-párt képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben. Hát ők ukrán mezben vannak. Nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak, ukrán zászlót lengetnek otthon vagy nyilvánosan, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni.”

Orbán szerint világgazdasági olajválság fenyeget, ami Európát érintheti a legsúlyosabban, ezt kell kivédeni. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, „de nekünk európai megoldásra is szükségünk van”.

Orbán újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a találkozó előzetes napirendjén nincs ott a Barátság kőolajvezeték újraindítása, de előkerülhet, bár ő „nem remél semmit a brüsszeliektől”, ezt a problémát „nekünk, magyaroknak kell megoldani”, Brüsszel „valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel, akármit is mondanak, az egy színjáték”. „Az olajblokádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de erre meg is van a haditervünk”. Egy külföldi újságíró kérdésére megismételte, hogy addig nem fog támogatni semmilyen Ukrajnának kedvező döntést, amíg Magyarország nem kapja meg az olajat az ukránoktól.