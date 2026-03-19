Az amerikai tiltás ellenére orosz olajszállítmányok indultak Kubába

Kuba hónapok óta először kapja meg energiaszállítmányait, miután az orosz olajat és gázt szállító hajók várhatóan a jövő hét elején érkeznek meg kikötőjébe – jelentette a Financial Times március 18-án. A lap tengerészeti hírszerzési jelentésekre hivatkozva azt írja, a hongkongi zászló alatt hajózó Sea Horse hajó várhatóan 27 000 tonna orosz üzemanyagot szállít, miközben Donald Trump amerikai elnök a szigetországgal szemben energiaembargót léptetett életbe.

Vagyis a Kubának olajat szállító országok amerikai vámokkal szembesülhetnek, de mivel a Washington és Moszkva közötti kereskedelem jelentősen korlátozott Oroszország ukrajnai inváziója óta, nem világos, hogy az Egyesült Államok milyen gazdasági intézkedéseket vethet be, ha egyáltalán bevezethet ilyeneket.

A Financial Times jelentése szerint az első orosz olajszállítmányok várhatóan már március 23-án megérkeznek, egy másik, orosz zászló alatt hajózó hajó pedig 100 000 tonna nyersolajat szállítva várhatóan április 4-én ér partot. Mindeközben Trump az utóbbi napokban fokozta a nyomást Havannára, és azzal fenyegetőzött, hogy átveszi az irányítást a sziget felett.

Az amerikai elnök kijelentései kemény kritikát váltottak ki Moszkvából, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője március 17-én azt nyilatkozta, hogy Oroszország „készen áll minden lehetséges segítséget megadni” Kubának.

A Fox News beszámolója szerint a hajók megtévesztő hajózási taktikákat alkalmaznak, többek között kikapcsolják az automatikus azonosító rendszert, hogy elrejtsék tartózkodási helyüket. Ez pedig egybecseng az orosz olajszállító tartályhajók árnyékflottájának módszereivel, amelyeket az orosz olajkereskedelemre bevezetett nemzetközi szankciók megkerülésére használnak. (Kyiv Independent)