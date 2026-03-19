Az ukránok bemutatták az EU-nak, hogyan javítanák meg a Barátság kőolajvezetéket

energia

Az ukrán állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat, a Naftohaz Csoport vezetője közölte: tájékoztatta az Európai Unió ukrajnai nagykövethelyettesét a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték helyreállítására vonatkozó tervről.

Az Európai Bizottság kedden ajánlott technikai támogatást és finanszírozást Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Szerhij Koreckij vezérigazgató most arról írt, hogy nagyra értékeli az EU pénzügyi és technikai támogatásra vonatkozó ajánlatát, amely a brodi szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítését szolgálja, a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrortámadások kivédésének szándékával.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27-én állt le, amikor orosz dróntámadás érte a brodi szivattyúállomást. Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken. Orbán Viktor ezt annyival finomította, hogy abban az esetben lemond az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön vétójáról, ha az Európai Unió vezetésével felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat

A Politico csütörtöki értesülése szerint az EU-csúcs előtt uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktort arról, hogy adja fel ellenállását a 90 milliárd eurós hitellel szemben, amiből Ukrajna háborús erőfeszítéseit finanszíroznák. Bár csütörtökön ismét napirendre tűzik az energiaárak kérdését, a lapnak nyilatkozó diplomaták szerint kicsi az esély, hogy megállapodás szülessen a vétó feloldásáról.

