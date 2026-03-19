Az ukránok bemutatták az EU-nak, hogyan javítanák meg a Barátság kőolajvezetéket

Az ukrán állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat, a Naftohaz Csoport vezetője közölte: tájékoztatta az Európai Unió ukrajnai nagykövethelyettesét a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték helyreállítására vonatkozó tervről.
Az Európai Bizottság kedden ajánlott technikai támogatást és finanszírozást Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Szerhij Koreckij vezérigazgató most arról írt, hogy nagyra értékeli az EU pénzügyi és technikai támogatásra vonatkozó ajánlatát, amely a brodi szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítését szolgálja, a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrortámadások kivédésének szándékával.
Az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27-én állt le, amikor orosz dróntámadás érte a brodi szivattyúállomást. Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken. Orbán Viktor ezt annyival finomította, hogy abban az esetben lemond az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön vétójáról, ha az Európai Unió vezetésével felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat
A Politico csütörtöki értesülése szerint az EU-csúcs előtt uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktort arról, hogy adja fel ellenállását a 90 milliárd eurós hitellel szemben, amiből Ukrajna háborús erőfeszítéseit finanszíroznák. Bár csütörtökön ismét napirendre tűzik az energiaárak kérdését, a lapnak nyilatkozó diplomaták szerint kicsi az esély, hogy megállapodás szülessen a vétó feloldásáról.
A szlovák miniszterelnök szavaiból úgy tűnik, hogy az állandó áramszolgáltatás egyelőre nem szűnik meg a két ország között.
Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
A szállítást addig nem indítja újra a magyar kormány, míg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába.
Pedig decemberben már megegyeztek tagállamok a hitelfelvételből – a magyar kormány is belement azzal a feltétellel, hogy nem neki kell visszafizetnie a hitelt és a kamatokat.
Az uniós tagállamok hétfőn tervezik elfogadni a szankciós csomagot, Szijjártó Pétert idézve: „nos, ez nem lesz így”.
A szlovák energiaügyi minisztérium arra készül, hogy a napokban újraindul az ellátás, de a magyar külügy Zelenszkij ügyködését sejti a leállás mögött.
Az ukránok örömmel elfogadták.
A misszióban Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők is részt vennének.