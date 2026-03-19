Bencsik András pofán szeretné verni Magyar Pétert, amiért ellopta a Békemenet szent mozgalmát

Szeretetteljes vezércikkel jelentkezett a Demokrata főszerkesztője, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Bencsik András:

Semmi finomkodás: arcul ütés, meglegyintés és hasonlók. Nem bizony, hanem egyenesen, ahogy jön, lendületből jól pofán akarom verni ezt a csalót.

Bencsik azért idegesítette fel magát ennyire, mert szerinte Magyar Péter ellopta a Békemenetet. Pontosabban a „kiugrott NER-kegyenc ellopta a Bémenetet”, sőt, „a sunyi tolvaj leutánozta, ellopta e szent mozgalmat”.

A Békemenet dicsőséges történetének pátoszban bővelkedő felidézése után Bencsik eljut oda az írásában, hogy a Békemenetet a „szeretet és a béke” megnyilvánulásának látja. Néhány sorral később, minden bizonnyal szintén a szeretet és a béke jegyében már Magyar Pétert rágcsálónak nevezi, aki mindent fordítva csinál (mert semmit sem ért), ráadáasul robotemberhangon szónokol. Bencsik értelmezésében a Tisza követői pedig mindent a gyűlölet és a bosszú nevében tesznek, és ellenségként tekintenek a fideszesekre.

Egy küzdelmes jelenét élő ország népe és egy bosszúra, zsákmányra, hatalomra éhes horda összecsapása … ami hamarosan bekövetkezik.

- írja még Bencsik minden bizonnyal a választásokra utalva, majd egy kis nemzetközi kitekintő után felteszi a Legnagyobb Kérdést az olvasónak: melyiket választaná, a valódit vagy a csalót? (via 24.hu)