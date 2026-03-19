Bölcsődében kampányolt a Fidesz képviselője

POLITIKA

A Pest megyei 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal megállapította, hogy a fideszes Pogácsás Tibor megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, amikor március 18-án a nyáregyházi önkormányzat bölcsőde-átadó ünnepségén kampánybeszédet tartott. Az előtte álló óvodás és iskolás gyerekek előtt arra szólította fel a hallgatóságot, hogy válasszák a biztos választást, és támogassák a szintén fideszes Feldman Lászlót, aki egyébként jó barátja.

Fotó: Pogácsás Tibor/Facebook

Az OEVB megállapította, hogy Pogácsás Tibor beszédével a többi jelölthöz képest előnyhöz juttatta Feldman Lászlót, ezzel pedig megsértette az esélyegyenlőség alapelvét. Mivel a testület szerint egyszeri jogsértésről volt szó, ezért bírságot nem szabtak ki, csak eltiltották Pogácsást.

Pest 12

Monor március 13. 11:33
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek Feldolgozottság: 0%
  • Pogácsás Tibor
    Pogácsás Tibor
    FIDESZ
  • Polgár György
    Polgár György
    Tisza
  • Lendvay Endre
    Lendvay Endre
    Mi Hazánk
  • Magdics Mónika
    Magdics Mónika
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes


