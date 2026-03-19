Budapesti pranken röhög Litvánia: Szijjártóék nevében verték át a Fidesz szélsőjobbos szövetségesét

Tristan: Itt Magyarországon, tudod, a jövő hónapban választások lesznek, sok támadás éri a Fideszt... Most minden tiszta őrület Ukrajnában. Nem tudom, hogy a litván média mennyit mesél ezekről, Magyarországról.
Ignotas: A legfontosabb, hogy tudjuk, miért történik ez, és kik vesznek részt benne. Még nincs itt az ideje, hogy hangosan beszéljünk róla, a megfelelő pillanatra várunk, de mindenesetre a te oldaladon állunk.
- ez egy részlet egy magyar vonatkozású átverős telefonbeszélgetésből, ami napok óta az egyik fő téma Litvániában, és amivel a litván szélsőjobboldali pártot, a Fidesz helyi szövetségesét verte át egy, a hecc kedvéért Budapestre utazó újságíró.
Karolis Žukauskas kihasználta a március 15-i, hétvégi, magyarországi baráti kiruccanását, és a Liszt Ferenc reptéren leszállva vett egy magyar SIM-kártyát, amiről magát Szijjártó Péter közeli munkatársának kiadva felhívta a litván szélsőjobb politikusát. Az újságíró áldozata a korábbi kulturális miniszter Ignotas Adomavičius, akit a Fidesz és a litván szövetségese, a Nemuno Aušra kapcsolatairól, Ukrajnáról és lehetséges közös bizniszekről faggatott - elég nagy sikerrel.
A pártjában sem a legélesebb késként elkönyvelt Adomavičius tökéletesen bekapta a horgot, készségesen válaszolgatott a magát a Szijjártó Péter külügyminiszter munkatársának mondó „Tristan Satongi” kérdéseire - azt sem vette észre, hogy a Satongi név valójában a saját keresztneve (Ignotas) visszafelé olvasva.
Adomavičius az állítólagos Trisztánnak (talán azt hitte, Azbej Trisztán államtitkárral beszél, akivel már találkozhatott korábban) még egy lehetséges üzleti együttműködést is felajánlott, amivel az Oroszország elleni szankciókat próbálhatják megkerülni. A szavaiból az is kiderült ugyanakkor, hogy a pártja rendszeres egyeztetéseket folytat a vilniusi magyar nagykövetséggel pártközi, vagyis nem állami kapcsolatokról is.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
„Meddig fognak még politikusaink térdelni a zsidók előtt?” - kérdezte Žemaitaitis, akiről a magyar külügyminiszter azt mondja, sok mindenben hasonlóképpen gondolkodik.
Közvetlenül azután, hogy Orbán a hétvégén azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és a zsidó közösségi itt biztonságban van.
