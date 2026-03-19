Donald Trumphoz készül az amerikai szankciókkal sújtott fehérorosz elnök

Ígéretet kapott a fehérorosz elnök a John Coale vezette amerikai küldöttségtől, hogy dolgozni fognak egyesült államokbeli útjának megszervezésén. A delegáció március 19-én érkezett Minszkbe. Mindez azért is jelentős fejlemény, mert a fehérorosz elnök amerikai szankciók alatt áll.

„Csalódottak voltunk, hogy Lukasenko elnök nem tudott részt venni a nemrégiben Washingtonban tartott Béketanács-ülésen. Donald Trump elnök azonban meghívta őt, hogy vegyen részt a jövőbeli üléseken. Megbeszéltük ezt a kérdést. Lukasenko elnök megerősítette, hogy részt vesz az egyik ülésen” – mondta Coale, aki megerősítette, hogy hamarosan vagy személyesen, vagy telefonon, de egyeztetni fog a fehérorosz elnök Donald Trumppal.

Coale megerősítette, hogy Lukasenko tárgyalt vele az iráni háborúról, és értékesnek nevezve a fehérorosz vezető nézőpontját, mivel az eltér a Nyugaton általánosan hallhatóaktól, és megígérte, hogy továbbítja azt Washingtonnak. Lukasenko kijelentette: „Ön a barátaink ellen harcol.” Az Egyesült Államok megölte Ali Hameneit, Irán legfelsőbb vezetőjét, akit Lukasenko korábban „humanistának” nevezett, és akivel háromszor is találkozott. Lukasenko ennek ellenére kifejezte, hogy továbbra is támogatni fogja az amerikai elnököt.

Coale és Lukasenko találkozói politikai foglyok szabadon bocsátásához, valamint az Egyesült Államok Fehéroroszországgal szembeni szankcióinak részleges feloldásához vezettek. 2025. december 12-én, utolsó minszki látogatása során az amerikai megbízott bejelentette a fehérorosz kálium-karbonát exportjára vonatkozó szankciók feloldását. Másnap, december 13-án Lukasenko kegyelmet adott 123 politikai fogolynak, akiket mindegyiküket Litvániába és Ukrajnába szállítottak.

Lukasenko ezúttal is több politikai foglyot engedett szabadon. Köztük Jekatyerina Andrejevát, a Belsat TV újságíróját, akit azért állították bíróság elé, mert élőben közvetített egy gyűlést Minszkben a 2020-as tüntetések alatt, majd később hazaárulással is vádolták. Öt és fél évet töltött börtönben. Rajta kívül szabadon engedték Eduard Palcsisz bloggert és közéleti személyiséget, Nasztja Lojko emberi jogi aktivistát, Mikita Zalatarovot, Szergej Mausukot, Kirill Kazejt, Mihail Kulesovot és Denis Zselezkót is. (Meduza, Belsat)