Gulyás szerint a Facebook algoritmusát úgy állítják be, hogy a Tiszát segítsék

Csütörtök van, ez egyben azt is jelenti, hogy Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart, vagyis beengednek a Karmelitába pár újságírót, néhányuknak pedig azt is megengedik, hogy releváns vagy kevésbé releváns kérdéseket tegyenek fel.

A szokásos forgatókönyv szerint először a miniszterelnökséget vezető miniszter felsorolta, mi mindenről tárgyalt a kormány a szerdai kormányülésen:

A legfontosabb napirendi pont az európai helyzet értékelése volt a szerdai EU-csúcstalálkozó után, ahol Európa versenyképessége volt a téma. A miniszter itt elmondta, hogy Európa szétverte versenyképességét, majd felmondta a szokásos szöveget a háborúba sodródásról és Ukrajna támogatásának veszélyeiről, illetve hogy amíg nem jön olaj a Barátság vezetéken, addig nem támogatunk semmit.

Arról is döntöttek, hogy kitiltanak három ukrán állampolgárt – egy ukrán hírszerző tábornokot, egy őrnagyot és egy politikai elemzőt– Magyarországról és a Schengeni övezetből is, amiért „személyesen fenyegették Magyarországot, ami az európai kultúrkörtől távol áll”.

Gulyás beszámolója szerint ezeken túl még arról is döntöttek, hogy további 7 milliárd forinttal segítik a tejtermelő gazdákat.

Ezt követően Vitályos Eszter kormányszóvivő darálta el, hogy milyen beruházásokat adtak át az elmúlt napokban az országban, majd átadta a mikrofont az újságíróknak, hogy kérdéseket tegyenek fel. Ahogy mindig, először „Ildikó, köztévé” (a korábban ATV-s Csuhaj Ildikó) kapott szót.

Valóban Magyarországra jön-e J.D. Vance még a választások előtt? Gulyás nem válaszolt egyértelmű igennel, csak hogy minden külföldi állami vezetői látogatásról időben tájékoztatást adnak.

„Ildikó, köztévé” kérdésére, hogy mit szól ahhoz a kormány, hogy „elemzők szerint ha Orbán győz, de nem nagy arányban, elképzelhetőnek tartják, hogy orosz beavatkozás címszóval nem fogják tisztának elismerni a választást”, Gulyás azt válaszolta, szerinte „a magyar baloldal vereségre készül”. Ehhez aztán hozzátette, hogy a választópolgárok döntenek arról, hogy ki jut be a parlamentbe, és egyébként nemzetközi megfigyelők is lesznek itt, de egyébként is Magyarországon „a választások lebonyolítása professzionális”, sőt, „Európában a legjobbak közé tartozik”.

Hogy állnak itthon az üzemanyag-tartalékok? A kőolajtartaléknak körülbelül 20 százalékát használták fel, az üzemanyag-tartaléknak pedig a 3 százalékát, „az ukrán blokád ellenére is biztosított az ország ellátása”.

Mennyit szokott facebookozni Gulyás, szokott-e találkozni tiszás tartalmakkal, esetleg több ilyennel találkozik-e, mint fideszes tartalommal? Gulyás csak heti egyszer ellenőrzi, hogy a kollégái mit posztolnak a Facebook-oldalára, ő ebben a kérdésben nem tud jó választ adni, de azért elmondta, hogy szerinte „van egy cenzúra, ami Magyarországot és a magyar kormányt is érinti”, amit Trump „már megszüntetett Amerikában, de úgy tűnik, Európában ezt még nem sikerült megszünteti”. Gulyás később egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy szerinte a Facebook algoritmusát úgy állítják be, hogy a Tiszát segítsék, és a kormánypártot korlátozzák.

Tárkányi Zsolt karlendítésére is rákérdeztek, Gulyás azt mondta, szerinte az lenne a helyes, ha semmilyen közéleti szerepet nem vállalna az, aki ilyeneket csinál.

Kérte-e Donald Trump a NATO-tagországok közül Magyarország segítségét, hogy részt vegyünk a Hormuzi-szoros felszabadításában? Nem. A háború kapcsán milyen inflációs hatással számol a kormány? Attól függ, meddig tart ez a helyzet. Hány magyar állampolgár lehet még Iránban, mennyien próbálnak hazajutni a Közel-Keletről? Akik haza akartak jutni, azok már hazatértek. Lehet, hogy néhányan még vannak, de sokan nincsenek. A Times of Israel korábban azt írta, Netanjahu részt vesz a CPAC-en, meg tudja-e erősíteni ezt Gulyás? Nem.

A kormány örülne, ha Ukrajna kapitulálna? „Nem. Annak örülnénk, ha kapnánk olajat a Barátság-vezetéken” – válaszolta Gulyás. Van-e arra példa, hogy egy uniós országban kiplakátolják Zelenszkijt egy választási kampányban? – kérdezte az ATV Gulyást, aki elmondta, nem ebből az irányból közelítené meg ezt, „hanem onnan, hogy Ukrajna már Orbán fenyegetése előtt is mit tett és miket mondott”, mert Zelenszkij úgy gondolja, megteheti, hogy Magyarországot folyamatosan kritizálja, és „ez már négy évvel ezelőtt kezdődött”.

Az RTL egy kérdésében az MCC egyik elemzőjének korábbi állításaira hivatkozott, miszerint jelentős orosz befolyás érvényesül Magyarországon. Gulyás etikátlannak nevezte a kérdést, mert „személyesen segítségre szoruló emberről” van szó.

Rákérdeztek a tiszás Nemzeti Meneten kifeszített ukrán zászlóra is, amiről a 444 írta meg először, hogy tervezett provokáció lehetett, majd azt, hogy a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését. Az RTL kérdésére, hogy vizsgálja-e a kormány, hogy mi köze lehetett ehhez a Fidelitasnak, Gulyás azt mondta, a magyar államnak nem kell vizsgálnia semmit, mert semmi jogsértő nem történt. „Én csak annyit láttam, hogy a meneten kifeszítenek egy ukrán zászlót” – mondta Gulyás, majd sorolni kezdte, hogy szerinte a Tisza egyébként miért „ukránpárti”. „De önt, mint fideszest nem érdekli, hogy fidelitasosok feszítették ki a zászlót?” - kérdezték Gulyást, aki azt mondta: „Nem látom a botrányt abban, hogy egy ukránbarát párt menetén valaki kifeszít egy ukrán zászót. Nem látom a hírben a botrányt.”

Rákérdeztek a buszoztatásokra is Orbán országjárásán, hogy ezeknek ki fizeti a költségét, mire Gulyás azt mondta, „méltatlannak” tartja a buszoztatás kifejezést, mert „ha emberek egy ilyen rendezvényen részt kívánnak venni, és ebben a párt nekik segít, akkor az jó”. Az RTL megkérdezte, előfordulhat-e hogy közpénzből visznek embereket ezekre a rendezvényekre, mire Gulyás azt mondta, „vinni sem visznek, ha emberek menni akarnak, akkor mennek”, de szerint ez a kérdés lényegtelen, mert a párok közpénzből kapnak párttámogatást.

A múlt hét után újra kérdezhettünk a kormányinfón, így feltettük a kérdést Gulyásnak, hogy ha már kiderült, hogy a tiszások március 15-i menetén nem a tiszások feszítették ki az ukrán zászlót, akkor nem gondolja-e, hogy törölnie kéne Facebook-posztját, amiben arról ír, hogy „lebuktak, lebuktatták magukat a tiszások”. Gulyás válasz helyett azt kezdte el mondani, hogy „haladéktalanul intézkedni” fog, hogy a Facebook-oldalára tegyék ki, ahogy tiszás pólóban tapsolnak magyar EP-képviselők.

A felvetésre, hogy mi történne, ha valaki orosz zászlót feszített volna ki a Békemeneten, Gulyás azt válaszolta: „A mi EP-képviselőink nem tapsoltak felállva az oroszoknak.” Szerinte a Tisza programja Ukrajna támogatása, ezért nem érti, mi itt a kérdés.

A kérdésünkre, hogy ha Donald Trump kérné, hogy Magyarország is avatkozzon be a Hormuzi-szorosnál, segítenénk-e, Gulyás azt válaszolta: „Ha kérné, megfontolnánk.”

A 444 emlékeztette Gulyást arra is, hogy az Index valótlanságokat állított a Tisza adóemelési terveiről, ők pedig erre építettek nemzeti konzultációt, pedig kiderült, hogy amit a cikkben írnak, az nem igaz, Gulyás azt mondta, ez szerinte valójában nem derült ki, mert „több, egymásnak ellentmondó bírósági döntés van”. Sőt, szerinte van olyan jogerős ítélet is, ami kimondja, hogy igaz a cikkben szereplő dokumentum. Vitályos ezután felolvasott egy részletet egy bírósági döntésből, de az nem azt mondta ki, a dokumentum igazi lenne.

A Telex azt kérdezte, ki adta el korábban a Mol részvényeit, mert Gulyás korábban azt mondta, a baloldal adta el egy orosz cégnek a részvénycsomagot. Gulyás most elismerte, hogy az OMV adta el a tulajdonában álló részvényeket az oroszoknak, de szerinte miután ez az MSZP kormányzásának idején történt, ezt meg lehetett volna akadályozni.

Gulyás Facebook-algoritmusos teóriájára is rákérdeztek, hogy mire alapozza, hogy a tiszásoknak kedvez a Meta. Gulyás ismét elmondta, hogy a Facebook algoritmusait a Tisza pártnak kedvezően állítják be. „Erről nyilatkozott tegnap egy illetékes, és ezt hosszabb ideje látjuk, meg kell nézni, hogy a Metának kik a helyi tisztviselői, akik erről döntenek, ők a legnagyobb támogatói Ukrajnának.” Gulyás szerint „azokat az algoritmusokat, amik a Facebookon egy-egy oldal láthatóságát növelik, azt szándékosan, beleavatkozva a magyar politikába, a Tisza pártnak kedvezően állítják be.” Azt is mondta, hogy a TikTok és a YouTube esetében majd a következő kormányinfón osztja meg információit.

A Telex kérdésére, hogy az ukrán pénzszállítók kapcsán mi szükség volt utólag, a szállítmány lefoglalása után elfogadni egy vonatkozó törvényt, és mi alapján foglalták le a szállítmányt, ha utólag hoztak döntést, Gulyás annyit válaszolt, hogy hatósági eljárásról van szó, amit a NAV kezdeményezett. A kérdésre, hogy ha nincs ez a törvény, miben lett volna korlátozva a hatóság, Gulyás azt mondta, nem lett volna határideje a visszaszolgáltatásnak, most pedig hatvan napon belül le kell zárni a nyomozást.

A kérdésre, hogy mi volt az ami megkülönböztette ezt a szállítmányt a korábbi rengeteg hasonló szállítmánytól, Gulyás azt mondta, „a többi nem ukrán kocsiban történt”, és ez szerinte „gyanút keltő”.

Nem az az egyetlen különbség, hogy korábban működött a Barátság-vezeték, most meg nem? Nem politikai indíttatás miatt történt a lefoglalás? – kérdezték Gulyástól, aki elmondta, hogy ő a NAV-tól kapott tájékoztatást az eljárásról, és „abban politikai okok nem szerepeltek”.