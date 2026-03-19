Hamis zászlótól Matolcsyék harmincmilliós vécéjéig – ha fontos neked a munkánk, 1 százalékkal segíthetsz!

A héten részletesen bemutattuk, hogyan hajtották végre a Fidesz-közeli hamis zászlós akciót a Tisza menetét. Azonosítottuk a résztvevőket, aztán több körben bemutattuk, hogy zajlott az akció - hogy olvasóink jobban értsék, mi zajlik körülöttünk az elképesztően felgyorsult tempójú nyilvánosságban.

Forrás

Peres úton megszereztük, és részletesen bemutattuk az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját is - Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig.

Az ügy talán legfontosabb dokumentumát nyilvánosságra is hoztuk, hogy mindenki böngészhesse, mire költöttek Matolcsyék.

Kapcsolódó cikkek

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését

Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.

Német Szilvi
Böngészd velünk a high tech konyhatechnológia, kifinomult márványok és arany vécékefék listáját!

Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről. Túlzott luxus vagy puritán elegancia? Segíts eldönteni!

Haász János
A Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki a tiszás meneten kifeszítette az ukrán zászlót

Két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki. Kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is. A végén aztán egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.

Német Szilvi
Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

Haász János
