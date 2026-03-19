Izrael először támadott iráni hadihajókat a Kaszpi-tengeren

A háború kitörése óta először mért csapást az iráni haditengerészet hajóira a Kaszpi-tengeren az izraeli hadsereg – íjra az i24NEWS.

A támadást az észak-iráni Gílán tartományban található Bandar-e Anzali kikötőben hajtották végre. A terület nemcsak az iráni haditengerészet nyugati kaszpi-tengeri műveleteinek egyik bázisa, hanem

Oroszország is használja tengeri szállítmányozásra, valamint az orosz–ukrán háború kitörése óta fegyvercsempészetre.

Iráni hadihajó Bandar-e Anzali kikötő közelében. Fotó: HANDOUT/AFP

A kaszpi-tengeri támadás Jiszráel Kac védelmi miniszter szerdai kijelentését követte, amiben bejelentette az iráni hírszerzési miniszter, Eszmail Hatib megölését. Katz akkor úgy fogalmazott:

„A nap folyamán minden hadszíntéren jelentős meglepetések várhatók, amik tovább emelik az Irán ellen folytatott háború szintjét”.

Az izraeli légierő több mint 200, az iráni rezsimhez köthető célpontot támadott Irán nyugati és középső részén, köztük rakéta- és drónlétesítményeket, légvédelmi rendszereket, indítóállásokat és fegyvergyárakat. Csapást mértek továbbá a hatalmas South Pars gázmezőre is, amire válaszul Irán az Öböl menti országok energetikai létesítményeit, köztük Katar hatalmas Ras Laffan cseppfolyósított földgáz-termelő telepét támadta. Ahogy azt írtuk, az események – amik a háború eddigi legsúlyosabb eszkalációját jelentik – hatására a gázárak kilőttek, Katar pedig kiutasította az iráni diplomatákat az országból.