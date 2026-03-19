Kampányvendég Egerben, kampányvendéglátó Budapesten

A miniszterelnök 20 év után tartott újra kampánygyűlést Eger főterén. A helyi Fidesz jól szervezte meg az eseményt, de a választási győzelemhez többre lesz szükség. Orbán motiválta a sajátjait, de visszafogottabb stílusával már a bizonytalanoknak is próbálhatott üzenni.
Orbán vendégül látja az európai szélsőjobboldal színe-javát. Szegény ember Donald Trumpja – az alelnök J. D. Vance támogathatja meg Orbán Viktor kampányát Budapesten.
Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán egy a tábor, egy a zászló jeligével villámgyorsan felzárkózott hozzá a teljes NER univerzum Sikerült elcsípnünk a Fidelitas országos elnökét, aki szerint a hamis zászlós művelet szervezőivel fotózkodó budapesti Fidelitas-elnök már mindent elmondott.
Közérdekű adatigényléssel fordultunk az MNB-hez, majd jogerősen pert nyertünk: ki kellett adniuk, milyen szerződés alapján és mire költöttek el áfával együtt csaknem 105 milliárd forintot az MNB Szabadság téri székházának felújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője – ez aztán erősen feldühítette az olimpiai bajnok Csipes Tamarát.
Nem akarják megismételni az iraki háború hibáját: Európa nemet mond a fenyegetőző Trumpnak. A béke elnöke nem számolt a logikus iráni válasszal, most a világ többi országától követeli, hogy oldják meg a szoros lezárása miatti globális válságot.
Izrael bejelentette, hogy megölték Irán hírszerzési miniszterét. Újabb iráni támadáshullám indult az Öböl-államok ellen, a világ legnagyobb LNG-termelőjének katari telepét is rakétával lőtte. A Hormuzi-szoros lezárása a covidot idéző, disztópikus világhoz vezethet, csak most elviselhetetlenül magas olajárakkal.
Nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Putyint a putyinista blogger, aki korábban kulcsszerepet játszott Navalnij kinyírásában. Zelenszkij szerint Európának fel kell készülnie a terroristák és bűnözők dróntámadásaira. Az ukrán titkosszolgálat szerint az oroszok telefonon fenyegetik a kárpátaljai magyarokat.
Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni, kisodródást megállítani; az utolsó utáni pillanatban vagyunk – Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről.
A rakétatámadás „jelentős károkat” okozott az üzemben, személyi sérülés azonban nem történt.
A cél a választói hajlandóság növelése és a rendszerellenes indulatok becsatornázása.
A szervezet fővárosi elnöke ugyanarról a Bajcsy-Zsilinszky úti erkélyről nézte a Tisza Párt március 15-i felvonulását, mint azok a fiatalok, akik aztán kifeszítettek egy ukrán zászlót a Nemzeti Meneten.
Sikerült mindenfajta állami kitüntetést a nullára degradálni, írta a 444 posztja nyomán.
Az Eszmail Hatib halálhíréről szóló izraeli bejelentést Teherán egyelőre nem kommentálta.
A Londonban tárgyaló ukrán elnök kérte Donald Trumpot és Keir Starmert, hogy újra üljenek le egymással, miután a közel-keleti háború miatt elhidegültek a kapcsolataik.
A francia Marine Le Pen a spanyol Santiago Abascal Vox-elnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke a Fidesz rendezvényére, a lengyel Mateusz Morawiecki és a cseh Andrej Babiš az Alapjogokért Központ szervezésében érkezik.
Híres lett egy francia kisváros, miután újraválasztásra apelláló polgármestere hozzá hasonlóan híres nevű kihívót kapott.
A pártelnök nem tartotta viccesnek a történetet.
A hiány és a piaci pánik gyorsan felhajthatja az árakat. A blokád az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét is megtépázhatja egy elemzés szerint. Putyin már csak egy kávét kér.
Ceglédi Zoltán, Hont András és Konok Péter érdekes szemszögből értékelte a fiatalkorúakkal elbáboztatott hamis zászlós akciót.
Megnőtt az igény a kenyai kerti hangyákra az európai és az ázsiai állattartók körében.
Öt okot sorolt fel az orosz elnököt durván bíráló posztjában Ilja Remeszlo, amiért felhagyott támogatásával, a háború az első.
Ha a magyar gazdaság vissza tud térni az európai integrációs pályára, akkor évi 2-3 százalékos növekedésre van esély. Ha viszont marad a jelenlegi irány, és még jobban kisodródunk az unióból, akkor biztos a leszakadás. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk.
Dubajban légvédelmi riasztást adtak ki és robbanásokat lehetett hallani, a szaúdi főváros légterében drónt lőttek le.
Wieber Orsolya korábban a Fidesz-frakciónak adott tanácsokat, a résztulajdonában álló cég bő két év alatt több mint tízmillió forintot kapott ezért.
A halászati kvótákkal kapcsolatban még lesz egy-két észrevételük.
A TASZ és más jogvédők szerint az ország más részén is ugyanilyen rendeletek születtek, úgyhogy ezekről is kimondható, hogy diszkriminatívak.
A telefonálók „nemzeti-patrióta” szervezetek tagjainak vagy az ukrán hatóságok képviselőinek adják ki magukat.