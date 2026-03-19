Kampányvendég Egerben, kampányvendéglátó Budapesten

Belföld

A miniszterelnök 20 év után tartott újra kampánygyűlést Eger főterén. A helyi Fidesz jól szervezte meg az eseményt, de a választási győzelemhez többre lesz szükség. Orbán motiválta a sajátjait, de visszafogottabb stílusával már a bizonytalanoknak is próbálhatott üzenni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán vendégül látja az európai szélsőjobboldal színe-javát. Szegény ember Donald Trumpja – az alelnök J. D. Vance támogathatja meg Orbán Viktor kampányát Budapesten.

Patrióták: Matteo Salvini, Orbán Viktor (b2), Santiago Abascal és Marine Le Pen Fotó: DIEGO RADAMES/Anadolu via AFP

Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán egy a tábor, egy a zászló jeligével villámgyorsan felzárkózott hozzá a teljes NER univerzum Sikerült elcsípnünk a Fidelitas országos elnökét, aki szerint a hamis zászlós művelet szervezőivel fotózkodó budapesti Fidelitas-elnök már mindent elmondott.

Az ÖT-ben sikerült úgy elmagyarázni az eddigi legnyomorultabb fideszes akciót, hogy igazából a tiszások voltak a bénák.

Közérdekű adatigényléssel fordultunk az MNB-hez, majd jogerősen pert nyertünk: ki kellett adniuk, milyen szerződés alapján és mire költöttek el áfával együtt csaknem 105 milliárd forintot az MNB Szabadság téri székházának felújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője – ez aztán erősen feldühítette az olimpiai bajnok Csipes Tamarát.

Fotó: Facebook

Hír volt még:

Külföld

Nem akarják megismételni az iraki háború hibáját: Európa nemet mond a fenyegetőző Trumpnak. A béke elnöke nem számolt a logikus iráni válasszal, most a világ többi országától követeli, hogy oldják meg a szoros lezárása miatti globális válságot.

Amerikai katonák Tikritben, 2003 karácsonyán az Irak elleni háborúban. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Izrael bejelentette, hogy megölték Irán hírszerzési miniszterét. Újabb iráni támadáshullám indult az Öböl-államok ellen, a világ legnagyobb LNG-termelőjének katari telepét is rakétával lőtte. A Hormuzi-szoros lezárása a covidot idéző, disztópikus világhoz vezethet, csak most elviselhetetlenül magas olajárakkal.

Thai hajó a Hormuzi-szorosnál március 11-én Fotó: HANDOUT/AFP

Nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Putyint a putyinista blogger, aki korábban kulcsszerepet játszott Navalnij kinyírásában. Zelenszkij szerint Európának fel kell készülnie a terroristák és bűnözők dróntámadásaira. Az ukrán titkosszolgálat szerint az oroszok telefonon fenyegetik a kárpátaljai magyarokat.

Podcast

Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni, kisodródást megállítani; az utolsó utáni pillanatban vagyunk – Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről.