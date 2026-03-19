Kampányvendég Egerben, kampányvendéglátó Budapesten

reggel 4

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a szerdai nap legfontosabb cikkeit, híreit. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A miniszterelnök 20 év után tartott újra kampánygyűlést Eger főterén. A helyi Fidesz jól szervezte meg az eseményt, de a választási győzelemhez többre lesz szükség. Orbán motiválta a sajátjait, de visszafogottabb stílusával már a bizonytalanoknak is próbálhatott üzenni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán vendégül látja az európai szélsőjobboldal színe-javát. Szegény ember Donald Trumpja – az alelnök J. D. Vance támogathatja meg Orbán Viktor kampányát Budapesten.

Patrióták: Matteo Salvini, Orbán Viktor (b2), Santiago Abascal és Marine Le Pen
Fotó: DIEGO RADAMES/Anadolu via AFP

Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán egy a tábor, egy a zászló jeligével villámgyorsan felzárkózott hozzá a teljes NER univerzum Sikerült elcsípnünk a Fidelitas országos elnökét, aki szerint a hamis zászlós művelet szervezőivel fotózkodó budapesti Fidelitas-elnök már mindent elmondott.

Forrás

Közérdekű adatigényléssel fordultunk az MNB-hez, majd jogerősen pert nyertünk: ki kellett adniuk, milyen szerződés alapján és mire költöttek el áfával együtt csaknem 105 milliárd forintot az MNB Szabadság téri székházának felújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Rákay Philip asztrológus felesége, a „varázserejű logikával megáldott magyar nyelv Ősforrásig hatoló” művelője – ez aztán erősen feldühítette az olimpiai bajnok Csipes Tamarát.

Fotó: Facebook

Hír volt még:

Külföld

Nem akarják megismételni az iraki háború hibáját: Európa nemet mond a fenyegetőző Trumpnak. A béke elnöke nem számolt a logikus iráni válasszal, most a világ többi országától követeli, hogy oldják meg a szoros lezárása miatti globális válságot.

Amerikai katonák Tikritben, 2003 karácsonyán az Irak elleni háborúban.
Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Izrael bejelentette, hogy megölték Irán hírszerzési miniszterét. Újabb iráni támadáshullám indult az Öböl-államok ellen, a világ legnagyobb LNG-termelőjének katari telepét is rakétával lőtte. A Hormuzi-szoros lezárása a covidot idéző, disztópikus világhoz vezethet, csak most elviselhetetlenül magas olajárakkal.

Thai hajó a Hormuzi-szorosnál március 11-én
Fotó: HANDOUT/AFP

Nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Putyint a putyinista blogger, aki korábban kulcsszerepet játszott Navalnij kinyírásában. Zelenszkij szerint Európának fel kell készülnie a terroristák és bűnözők dróntámadásaira. Az ukrán titkosszolgálat szerint az oroszok telefonon fenyegetik a kárpátaljai magyarokat.

Fotó: HANDOUT/AFP

Podcast

Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni, kisodródást megállítani; az utolsó utáni pillanatban vagyunk – Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről.

Gazda Albert
POLITIKA

Molnár Kristóf
külföld

Azahriah és Co Lee is fellép két nappal a választások előtt Puzsér mozgalmának Rendszerbontó Nagykoncertjén

A cél a választói hajlandóság növelése és a rendszerellenes indulatok becsatornázása.

Bódog Bálint
POLITIKA
Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Gazda Albert
POLITIKA

Haász János
külföld

Haász János
külföld

Bódog Bálint
POLITIKA

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

Hittler és Zielinski összecsap Franciaországban

Híres lett egy francia kisváros, miután újraválasztásra apelláló polgármestere hozzá hasonlóan híres nevű kihívót kapott.

Gazda Albert
külföld

Orbánt megerőszakoló fiatalkorú lányról mesélt kitalált történetet a tiszás jelölt, akit aztán a színpadon tett helyre Magyar Péter

A pártelnök nem tartotta viccesnek a történetet.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A Hormuzi-szoros lezárása a covidot idéző, disztópikus világhoz vezethet, csak most elviselhetetlenül magas olajárakkal

A hiány és a piaci pánik gyorsan felhajthatja az árakat. A blokád az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét is megtépázhatja egy elemzés szerint. Putyin már csak egy kávét kér.

Haász János
külföld

Az ÖT-ben sikerült úgy elmagyarázni az eddigi legnyomorultabb fideszes akciót, hogy igazából a tiszások voltak a bénák

Ceglédi Zoltán, Hont András és Konok Péter érdekes szemszögből értékelte a fiatalkorúakkal elbáboztatott hamis zászlós akciót.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kétezer, kapszulákba gyömöszölt hangyakirálynővel kapták el a kínai csempészt a kenyai nemzetközi repülőtéren

Megnőtt az igény a kenyai kerti hangyákra az európai és az ázsiai állattartók körében.

Bódog Bálint
külföld

Gazda Albert
külföld

Németh Dóra, Német Szilvi
Média

Kolozsi Ádám
külföld
Uj Péter
gazdaság

Haász János
külföld

Haász János
gazdaság

Haász János
belföld

Bővülhet az Európai Unió, az izlandiak akár már 2028-ban csatlakozhatnak

A halászati kvótákkal kapcsolatban még lesz egy-két észrevételük.

Gazda Albert
külföld

Egy kivétellel az összes vizsgált önazonossági rendeletet diszkriminatívnak találta a nógrádi kormányhivatal

A TASZ és más jogvédők szerint az ország más részén is ugyanilyen rendeletek születtek, úgyhogy ezekről is kimondható, hogy diszkriminatívak.

Bódog Bálint
belföld

Molnár Kristóf
külföld