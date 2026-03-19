Kórházba került Chuck Norris

Egy egészségügyi vészhelyzet után kórházba került Hawaii-on Chuck Norris a TMZ információi szerint. Azt írják, Kauai szigetén az elmúlt 24 órában valamilyen egészségügyi vészhelyzet állt elő, emiatt szorul kezelésre a színész-harcművész. A vészhelyzet természetéről nincsenek információk, de úgy tudni, hogy Norris jó kedélyű. A lap szerint valamilyen váratlan és hirtelen dolog történhetett, hiszen szerdán még a szigeten edzett a színész.

Norris a múlt héten ünnepelte 86 születésnapját, melynek alkalmából egy edzős videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvételek mellett Instagram oldalán azt írta, „Nem öregszem. Szintet lépek.”