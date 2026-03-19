Az építési és közlekedési miniszter csütörtök este Mohácson kampányolt a KDNP-s Hargitai János mellett, és amikor Ukrajna uniós csatlakozásának megakadályozásáról beszélt, bevetette a maffiázós érvet:

„A magánszemélyeknél van kint 800 ezer lőfegyver, és akkor nem beszéltünk a szervezett bűnözésről, a drogról meg a kurvákról, ami Ukrajnából jött az elmúlt 30 évből. Mert ennyi jött ide Ukrajnából, ugye? Csak hogy pontosan tisztázzuk a helyzetet.”

A miniszter szerint az ukrán tagság „életveszély”, és garantálja, hogy „soha a büdös életben'” nem szavazza meg a parlamentben a csatlakozást.