Magyar Péter továbbra is követeli, hogy Orbán Viktor magyarázza meg Gulyás Gergely „háborús mondatát”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta a 444 kérdésére, hogy ha Donald Trump kérné, megfontolná a kormány, hogy segítséget nyújtson-e a Hormuzi-szoros felszabadításához. Az elhangzottakra azonnal reagált a Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, de nem rendezte le ennyivel, utóbb újabb bejegyzéssel állt elő:

„Gulyás Gergely háborús mondata után követeljük, hogy Orbán Viktor valljon színt, hogy magyar katonák Iránba küldéséről fog-e egyeztetni a Budapestre érkező amerikai alelnökkel”.

A miniszter kérdéseinkre adott válaszait itt meg is nézheted.

A Reuters információi szerint a kampányban Budapestre látogathat J. D. Vance amerikai alelnök, hogy megtámogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a választások előtt.

Gulyás Gergely válasza ismerősen csengett, négy évvel ezelőtt a Fidesz a választások előtti utolsó hetekben minden pillanatban Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet háborúpártizta, aki a Partizánnak adott interjújában Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget az orosz–ukrán háborúban, azt felelte:

„Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Erre maga Márki-Zay is felhívta a figyelmet friss bejegyzésében:

„A Fidesz háborúba akarja vinni a gyerekeinket! Gulyás Gergely azt mondta ma: megfontolnák, hogy katonákat küldjenek Iránba, ha Trump kéri tőlük. Engem ezért nyírt Orbán!”

A reakciókra Gulyás Gergely is reagált. Facebook-bejegyzésében azt üzente a „háborúpárti politikusoknak”, hogy ne terjesszenek álhíreket, a magyar katonák „ma jönnek haza az iráni háborúból. Nem mennek, jönnek.” A „Tisza és a DK kedvence, Zelenszkij” bezzeg erővel fogja le az utcákon a kárpátaljai magyarokat és hurcolja őket a frontra, próbálta menteni az ügyet a miniszter.