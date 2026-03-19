Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben döntött a Szabadság téri székházának átfogó korszerűsítéséről, akkor erre bruttó 55 milliárd forintot szántak, a beruházás csaknem a duplájába került.

Matolcsy „aranybudiján” kívül vannak bőven extrém tételek, mint például az aranyszínű szappantartók és hasonlók 14 millióért, illetve a 2,1 milliárd forintért beszerzett ajtók.

A felújítás generálkivitelezője a Matolcsy György fiának, Ádámnak a barátja, Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw Development lett.

Az MNB új vezetésének feljelentése nyomán az ügyben büntetőeljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Az Állami Számvevőszék által is kifogásolt beruházás szerződéses dokumentációját ki kellett perelnünk az MNB-től, de megérte.

Ha valaki esetleg a Magyar Nemzeti Bank második emeleti, 35,1 négyzetméter alapterületű elnöki vizesblokkjában jár mostanában, jól nézzen szét: millió, sőt, tízmillió forintok veszik körül. (Feltéve, hogy az új elnök, Varga Mihály nem kért változtatást.) Míg eljut a piszoárig vagy a soft close, quick release és bidé funkciókkal ellátott, nettó 1,1 millió forintba kerülő vécéig, addig nettó 9 566 417 forint értékű fekete-fehér kőmozaikon sétálhat végig.

Ha esetleg vizelés közben a falfelületre téved a tekintete, akkor egy rendkívül értékes, az észak-olaszországi Val Venostából származó márványtípusból, a többek között kivételes fényességéről ismert, luxus belső terek díszítésére már az ókori rómaiak által is használt Bianco Lasa márványból készült nagvtáblás természetes kő falburkolatban gyönyörködhet. Ezt a 84,4 négyzetméternyi burkolatot 11 291 678 millió forintért kapta meg a vécéjébe az akkori MNB-elnök Matolcsy György (áfa nélkül, de fényes felülettel, ragasztva, szorított műgyanta fugával, helyszíni csiszolással, szükség esetén műgyantás pórustömítéssel).

A jegybankelnöki aranybudi – hogy ezt az ukránellenes Fidesz-kampányban népszerűsített kifejezést kölcsönvegyük –, amit egy áfa nélkül 11 921 904 forintba kerülő, műemléki jellegű díszítő fatagozatokkal ellátott, külön belsőépítészeti tervek alapján készített pácolt tömör fa ajtó választ el a több mint nettó 20 millió forintért kitapétázott elnöki irodától, csak egy szimbóluma annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank felújítása során Matolcsy Györgyék két kézzel szórták a pénzt, mindent egybevéve csaknem 105 milliárd forintot.

Ennek az irdatlan mennyiségben kiszórt pénznek – ha készpénzben költenénk ennyit, több mint ötmillió darab húszezresre lenne szükségünk – a nagyon nagy része ráadásul történetesen Matolcsy György fiának, Ádámnak az egyik barátját, Somlai Bálintot találta el.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György 2024 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a 2017-es Sziget VIP-ben Fotó: botost/444.hu

A felújítás során nemhogy nem költségtakarékosan költöttek, hanem számolatlanul szórták a pénzt az épület műemléki állapot megőrzésével éppen ellentétes célokra, így például a tetőtér beépítésére az MNB alapfeladatainak ellátását nem szolgáló létesítményekkel (például létrehoztak egy VIP szintet közösségi terekkel, fitneszteremmel, éttermekkel, reprezentatív tárgyalóval).

A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 2019 őszén döntött arról, hogy teljes körűen felújítja és korszerűsíti a Szabadság téren álló műemléki épületét, egy évvel később pedig arról is, hogy a lebonyolítást az MNB kizárólagos tulajdonában álló MNB-Ingatlan Kft. fogja végezni.

A terv az volt, hogy a munkálatokkal az MNB alapításának századik évfordulójára, 2024 nyarára végezzenek. A közbeszerzés nélkül kiírt beruházásra eredetileg bruttó 55 milliárd forintot szántak, de menet közben elfogyott a pénz, így egy 2023. novemberi igazgatósági határozattal bruttó 104,9 milliárd forintra emelték a költségvetést. (Amit eredetileg úgy kommunikáltak, hogy másfélszeresére nőtt a székházfelújítás költségvetése.)

Ráadásul a centenáriumi határidőt sem sikerült tartani. Bár az ország első önálló nemzeti bankja 1924. június 24-én kezdte meg a működését, az MNB csak 2025 januárjában költözhetett be a felújított székházba (és akkor is csak bizonyos egységei, mások, a Szabadság téri épület csökkent kapacitásai miatt, az MNB által addig használt budai, Krisztina körúti irodában maradtak).

Székházfelújítás 2023 decemberében – a készültség 30 százalék körül volt ekkor, amikor másfélszeresére növelték az árat Fotó: Németh Dániel/444

Sokáig tartott, mire megtudtuk, hogy mire ment el ez az irdatlanul sok pénz. Az MNB-hez és a tulajdonában álló, a beruházásért formailag felelős MNB-Ingatlan Kft.-hez is közérdekű adatigénylést nyújtottunk be még 2024. februárjában. Ez utóbbi március elején a határidő 15 nappal történő meghosszabbítását kérte, de azon a határidőn belül sem válaszolt. Pert indítottunk, és bár a kereset benyújtása után küldtek néhány, az adatkérést messze nem lefedő választ – részben meg sem nyitható, ki sem csomagolható *.zip formátumban –, így a pert végigvittük, és 2025 végére jogerősen megnyertük: a bíróság kötelezte az MNB-t, hogy bocsássa rendelkezésünkre a módosított, megemelt költségvetésű szerződést és a szerződés mellékleteiből nyolcat. Ez utóbbiak egyike egy több mint ötszáz oldalas részletes tétel- és árlista.

Ezt alaposan áttanulmányozva, illetve az MNB és a Pallas Athéné alapítvány gazdálkodására akkorra megjelent számvevőszéki jelentések alapján körvonalazódik, hogy helyenként milyen eszement pénzszórás jellemezte a székházfelújítást.