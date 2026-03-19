„Orbánnak meg kell értenie, hogy folyamatosan feszegeti annak határait, amit a többi tagállam hajlandó eltűrni”

A Politico arról ír a ma kezdődő uniós csúcsot beharangozó cikkében, hogy az elmúlt évtized nagy részében Orbán Viktor rendre képes volt saját képére formálni az EU napirendjét azzal, hogy az uniós vezetőket csúcstalálkozóról csúcstalálkozóra a vétói megkerülésére kényszerítette.

Az EU eddig kerülte a komoly konfrontációt Magyarországgal, például nem vonta meg Budapest szavazati jogát, ám ez a visszafogott hozzáállás a választások után megváltozhat, mondta öt uniós diplomata és egy tagállami kormánytisztviselő a Politicónak. A választásokig viszont nem, ugyanis attól tartanak, hogy egy kemény fellépés Orbán kampányát erősítené, később viszont fontosabbá válhat más vezetők elrettentése attól, hogy kövessék a magyar miniszterelnök példáját.

A Politico forrásai szerint a helyzet kezelése mindenképpen napirenden van, függetlenül az április 12-i választás kimenetelétől, de sokkal gyorsabban megtörténhet, ha Orbánt újraválasztják.

„Magyarország viselkedése új mélypont”

– mondta Jessica Rosencrantz svéd EU-ügyi miniszter. Arra a kérdésre, hogy Stockholm fontolóra venné-e jogi eszközök bevetését, köztük a 7. cikkely alkalmazását Magyarország szavazati jogának megvonására, így válaszolt: „Abszolút, nyitottak vagyunk rá.” Ha Orbánt újraválasztják, „komoly beszélgetés kezdődik majd egy országcsoporton belül arról, hogyan kezeljük ezt a jövőben” - idéz a Politico egy másik diplomatát. Ha viszont Magyar győz, az EU inkább kivárhat, mivel ő konstruktívabb hozzáállást ígér.

Az továbbra is kérdés, pontosan milyen eszközökkel fékezne meg az EU egy újraválasztott Orbánt. A 7. cikkely alkalmazásához szükséges egyhangúság eddig elérhetetlennek bizonyult, de más lehetőségek, például az uniós források még szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötése már napirenden vannak, ahogy az is, hogy bíróság elé vigyék a 90 milliárd eurós hitel blokkolása miatt.

Egy zárt ajtók mögötti brüsszeli külügyminiszteri találkozón a német külügyminiszter, Johann Wadephul már jelezte, hogy az EU türelme elfogyott: Magyarország obstrukcióját többé nem lehet eltűrni, a német miniszter megjegyzései állítólag „nagyon egyértelműek” voltak, és más külügyminiszterek még ennél is keményebben fogalmaztak, ami meglepte Szijjártót.

„Orbánnak meg kell értenie, hogy folyamatosan feszegeti annak határait, amit a többi tagállam hajlandó eltűrni” – mondta egy másik diplomata. „Ez nem mehet így tovább.” Egy harmadik diplomata így fogalmazott: „Ennek biztosan következményei lesznek a választások után. Csak kivárunk.” (Politico)