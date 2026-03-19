Putyin volt tolmácsa fog őrködni a magyar választás tisztasága felett

Az EBESZ Parlamenti Közgyűlése Vlagyimir Putyin egykori személyes tolmácsát, Darja Bojarszkaját bízta meg a magyarországi választási megfigyelői misszió megszervezésével. Erről írt Panyi Szabolcs is a VSquare-n, de a The Guardian is beszámolt a hírről.

„Egy nyílt forrású kutatásunk alapján Darja Bojarszkaja közvetlenül az egyetem elvégzése után az orosz külügyminisztériumban állt munkába, és más orosz állami kötődésű szervezeteknél is dolgozott. Nemzetközileg talán arról ismert a leginkább, hogy Putyin angol tolmácsaként tevékenykedett az orosz elnök 2019-es, Donald Trumppal folytatott találkozóján, az oszakai G20-csúcson — ahol az oroszok az utolsó pillanatban cserélték be őt egy férfi tolmács helyére” – írta Panyi.

Putyin jobbján Darja Bojarszkaja a 2019-es oszakai G20-találkozón Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Fiona Hill, Trump oroszügyi nemzetbiztonsági szakértője szerint azért volt szükség a cserére, hogy a csinos Bojarszkaja jó benyomást tegyen Trumpra, és próbálja elterelni a figyelmét.

Bojarszkaja 2010 óta dolgozik az EBESZ PK-nak külső tolmácsként, 2020 októberében pedig vezető beosztású tanácsadónak vették fel. 2023-ban német lapok közös vizsgálata tárta fel, hogyan hálózza be az EBESZ-t a Kreml, és szabotálja a munkáját, egyebek közt Bojarszkaja esetét is részletezték.

Lengyelország Belső Biztonsági Ügynöksége 2022 novemberében szankcionálta Bojarszkajat, és nemkívánatos személynek nyilvánította, arra hivatkozva, hogy tevékenysége Putyin rezsimjének támogatójaként pozicionálja őt, ami komoly kockázatot jelent.

Panyi szerint 2023 februárjában Bojarszkaja megkísérelte átlépni a litván–orosz határt, mire a litván hatóságok azonban őrizetbe vették. Az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének főtitkára, Roberto Montella szerint Bojarszkaja megbízása az ő személyes döntése volt, és az orosz nő továbbra is a teljes bizalmát élvezi.

Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke levélben kérte Montellától Putyin extolmácsának azonnali eltávolítását a választási megfigyelői misszióból, arra hivatkozva, hogy jelenléte elijesztheti, öncenzúrára kényszerítheti azokat a magyar civil társadalmi szereplőket, újságírókat és ellenzéki személyiségeket, akik egyébként szabadon beszélnének a nemzetközi megfigyelőkkel.

„Szerepe a misszió előkészítésében fontos – ő szervezi a találkozókat, ő hívja meg a résztvevőket, minden ülésen részt vesz, és ő vezeti a jegyzőkönyvet" – mondta Pardavi az orosz elnök volt tolmácsának szerepéről Panyi Szabolcsnak.

Panyi egyik forrása az mondta Bojarszkajáról, hogy vagy kiemelt beszervezési, vagy megfigyelési célpontnak számít. „Akárhogy is, azok, akik találkoznak Bojarszkajával egy magyarországi választási megfigyelő misszión, komoly kockázatnak teszik ki magukat, ők maguk is az orosz titkosszolgálatok radarjára kerülhetnek” – mondta egy európai nemzetbiztonsági forrás.

Panyiék kutatása arra is fényt derített, hogy Bojarszkaja több közeli hozzátartozója is orosz állami szerveknél vagy állami kötődésű szervezeteknél dolgozik, ami további nyomásgyakorlási lehetőséget biztosít a Kremlnek.

A The Guardian szerint Bojarszkaja egy emailben azt írta, betartja az EBESZ szabályait, amelyek szerint „minden alkalmazottnak kifejezetten tilos utasításokat elfogadnia a nemzeti hatóságaitól”.

Sok más EBESZ-alkalmazottal ellentétben azonban, akiket a kormányuk küld ki, Bojarszkaját közvetlenül a szervezet alkalmazza. Nat Perry, az EBESZ PA szóvivője elmondta: „Az orosz kormány nem fizeti Bojarszkaja fizetését, és a múltban sem tette.”

Biztonsági források szerint viszont az olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ PA, célpontjai az orosz és más hírszerző szolgálatoknak.