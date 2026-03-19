Rasszista megnyilvánulások miatt büntette a Fradit az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost, a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt, írja a Blikk.

Az UEFA közleménye szerint a klubnak előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 euróra (4,4 millió forint) büntették az egyesületet.

A Fradi a Braga ellen hazai pályán 2:0-ra nyert, szerdán idegenben viszont 4:0-s vereséget szenvedett, így nem jutott az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé.