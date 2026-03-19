Rejtélyes, meg nem nevezett betegség miatt pusztítják az állatállományt az orosz hatóságok

Két hete Oroszország novoszibirszki területének vidéki részein a gazdák tiltakoznak amiatt, hogy a helyi hatóságok tömegesen kobozzák el és semmisítik meg az állataikat, egy „különösen veszélyes betegségre” hivatkozva, amelyet azonban nem hajlandók megnevezni. A falusiak nemcsak a hatóságok hallgatása miatt dühösek, hanem az alacsony kártérítés miatt is, kilogrammonként ugyanis csak 171 rubelt (kb. 685 forint) kínálnak nekik, miközben a piaci ár körülbelül 300 rubel (kb. 1200 forint).

A gazdák tiltakozásai március elején kerültek be az országos hírekbe, miután két kis faluban egy meg nem nevezett „állatbetegség” miatt karanténzónákat és ellenőrzőpontokat állítottak fel a hatóságok, a lakosok viszont elkezdték elállni az állataik leölésére érkező járművek útját. Ekkorra több ezer tehenet, bikát, sertést és juhot öltek le, nemcsak abban a járásban, ahol a két falu található, hanem legalább három másik körzetben is.

A hivatalos magyarázat

A Novoszibirszki Mezőgazdasági Minisztérium szerint 2026 eleje óta veszettség és pasztörellózis-járványokat észleltek öt járásban, ugyanazokon a területeken, ahol a falusiak a tömeges állatirtásról beszámolnak.

De ezek a magyarázatok is csak azután jelentek meg, hogy újságírók kérdésekkel kezdtek úgymond „provokálni”. A gazdák semmilyen indoklást nem kaptak, csak homályos szóbeli utalásokat egy „különösen veszélyes betegségre”. Sem a pasztörellózis, sem a veszettség nem indokolja egyébként az állatállomány teljes kiirtását: a pasztörellózis kezelhető, a veszettség esetében pedig csak a láthatóan beteg állatokat kell leölni. A gazdák szerint az állataik nem mutattak betegségre utaló jeleket, és azt állítják, hogy a leölések előtt semmilyen vizsgálatot nem végeztek.

A karantén alá vont falvakban a ragadós száj- és körömfájás a legelterjedtebb alternatív feltételezés, de a novoszibirszki állategészségügyi és járványügyi központ vezetője tagadta, hogy ilyen megbetegedést észleltek volna. A körülmények azonban nehezen hagyhatók figyelmen kívül, a hozott intézkedések pontosan megfelelnek a száj- és körömfájás protokolljának: minden potenciális vírushordozó állatot el kell pusztítani az öt kilométeres körzetben.

Útlezárás és autó-fertőtlenítés Bábolnán a magyarországi száj- és körömfájás járvány idején Fotó: Bankó Gábor/444

A „Népi Gazda” Szövetség ügyvezető igazgatója szerint a hatóságok eltitkolhatják a száj- és körömfájás kitörését, hogy megvédjék Oroszország állatexportját, és ennek regionális következményei már láthatók. Februárban Kazahsztán megtiltotta az állatok, hús és tej importját négy szibériai régióból, köztük Novoszibirszkből, március közepén Fehéroroszország állítólag még szélesebb körű tilalmat vezetett be.

Március 16-án egyik forrás állítása szerint a Szverdlovszki terület kormányzója egy zárt ülésen elismerte tejtermelők és kiskereskedők előtt, hogy a leölések hátterében a száj- és körömfájás áll. A kormányzó szerint a betegség szabotázsakció részeként jutott be Oroszországba, egy német gyártótól származó takarmányon keresztül.

A kozikhai és novopicsugovói tiltakozások túlmutattak az útlezárásokon: a falusiak a szövetségi hatóságokhoz fordultak, és elérték, hogy az orosz Nyomozó Bizottság vizsgálatot indítson a regionális agrárhatóságok esetleges visszaélései miatt.

A hatóságok leginkább fenyegetésekkel és nyomásgyakorlással reagálnak. Több falusit őrizetbe vettek az útblokádok miatt, volt, akit azzal fenyegették meg, hogy elveszik tőle fogyatékkal élő fiát, miután nyilvánosan felszólalt az állatirtás ellen.

A történet az Instagramon is futótűzként terjed, több ezer kommenttel és tízezres nagyságrendű lájkkal. Gyakran visszatérő vád, hogy a nagy agrárvállalatok állatállományát teljesen megkímélték. (Meduza)