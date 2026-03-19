Scott Bessent szerint az USA enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon

Az Egyesült Államok hamarosan feloldhatja a tankhajókon rekedt iráni olajra kivetett szankciókat, hogy növelje a globális készleteket és csökkentse az árakat – jelentette ki csütörtökön Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Reuters cikke szerint. A miniszter szerint ezzel 140 millió hordó olaj kerülhet piacra.

„Attól függően, hogyan számoljuk, ez 10 naptól két hétig terjedő ellátást jelent” – tette hozzá.

Bessent szerint a szankcionált iráni olaj globális készletekbe való felvétele segítene alacsonyan tartani az olajárakat a következő 10-14 napban. Az olajárak az elmúlt két hét nagy részében hordónként 100 dollár felett voltak, mivel Irán lezárta a Hormuzi-szorost, és tankereket támadott. Bessent szerint az Egyesült Államok további lépéseket is tesz a kínálat növelése érdekében, beleértve a stratégiai kőolajtartalék egyoldalú felszabadítását a múlt héten a G7-országok által közösen felszabadított 400 millió hordón felül.

Azt mondta, hogy a Pénzügyminisztérium „semmiképpen sem” fog beavatkozni az olaj határidős piacaiba, de intézkedéseket fog tenni a fizikai készletek növelésére, hogy megpróbálja pótolni a Hormuzi-szoros lezárása okozta napi 10-14 millió hordós hiányt.