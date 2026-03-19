Tömegesen buszoztatták a nyugdíjasokat Orbán dunaújvárosi fórumára

A Fidesz pénzén buszoztattak nyugdíjasokat Orbán Viktor szerdai dunaújvárosi fórumára – számolt be róla a Kontroll.

Erről a jelenségről adott hírt a Telex is helyszíni riportjában: ahogy írták, a kampányeseménynek helyet adó tér előtti buszmegállóban néhány percenként megállt egy-egy bérelt busz, amelyekből tucatszám szálltak ki az érdeklődők. Fél hat és hat között körülbelül egy tucatnyi ilyen busz állt meg, de ha korábban és később is jöttek még különbuszok, akkor az esemény résztvevőinek érdemi része más településről érkezhetett.

Orbánt zászlókkal és településneves táblákkal felszerelkezve hallgatták az érdeklődők, az esemény végén az ilyen településneves táblák jellemzően kisebb-nagyobb csoportok társaságában a helyszínre érkező különbuszokban tűntek el. Bár Székesfehérvár tábla nem volt, a Kontroll.hu-nak nyilatkozó társaság azt mondta, hogy ők onnan jöttek, a buszt pedig a Fidesz fizette.

A kép illusztráció, a hölgy nem Dunaújvárosba, hanem a Békemenetre buszozott Fotó: Bankó Gábor/444

A történteket természetesen Magyar Péter is kommentálta, szerinte Orbán Viktor „a temus országjárására Fidesz Travel néven megalapította a saját utazási irodáját”. A Tisza párt elnöke arról is írt Facebook-oldalán, hogy „Kaposvárra Baranyából és Zalából is szállították a megfenyegetett közmunkásokat, Egerben pedig a Borsodból odaszállított bértapsolókkal sem sikerült félig megtölteni a Dobó teret.”