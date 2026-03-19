Szembesítettük Gulyás Gergelyt azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról

Ezen a héten is volt Kormányinfó, és a múltkori után ismét kérdezhettük Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, akinek ezúttal is Vitályos Eszter kormányszóvivő sietett a segítségére. Az alábbi témákban érdeklődtünk:

  • Miért nem igazítja helyre Gulyás azt a Facebook-posztját, amiben a teljes fideszes online világhoz hasonlóan azt terjeszti, hogy a tiszások Ukrajnát éltették a március 15-i Rendszerváltó Nemzeti Meneten, holott kiderült, hogy a Fidesz állt az akció mögött? (Gulyás – ahogy megígérte –, ki is rakott egy posztot.)
  • Miért nem árulják el, hogy mi alapján állítják, hogy a Tisza Párt mögött Ukrajna áll?
  • Segít-e Magyarország az Egyesült Államoknak az iráni háborúban, ha Donald Trump azt kéri? Támogatjuk-e a NATO esetleges részvételét?
  • Mit gondol a kormány arról, hogy jogerős ítélet kimondta, hogy az Indexen bemutatott, Tiszának tulajdonított adóterv, amire kampányt és „nemzeti konzultációt” alapoztak, teljesen kamu volt?
Kapcsolódó cikkek

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését

Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.

Német Szilvi
POLITIKA

Gulyás szerint a Facebook algoritmusát úgy állítják be, hogy a Tiszát segítsék

A Meta szerinte szándékosan beleavatkozik a magyar politikába, és „van egy cenzúra, ami Magyarországot és a magyar kormányt is érinti”, amit Trump „már megszüntetett Amerikában, de úgy tűnik, Európában ezt még nem sikerült megszünteti”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán pár perc múlva jöttek a többiek

Egy a tábor, egy a zászló jeligével villámgyorsan felzárkózott hozzá a teljes NER univerzum.

Németh Dóra, Német Szilvi
Média
Videó

Olyat kérdeztünk Gulyás Gergelytől, amit szerinte ki kellene sípolni a tévében

Pedig Lázár János szavainak értelmezésére kértük a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón.

plankog, Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
POLITIKA
A Fidelitas elnöke MINDENT ELMONDOTT a hamis zászlós műveletről

A szervezet fővárosi elnöke ugyanarról a Bajcsy-Zsilinszky úti erkélyről nézte a Tisza Párt március 15-i felvonulását, mint azok a fiatalok, akik aztán kifeszítettek egy ukrán zászlót a Nemzeti Meneten.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Hogyan lett a tüntizésből szervezett ellenzék?

Másfél évtizeden át járt ki a Kossuth-térre az ellenzéki közönség, hogy tiltakozzon az egyre keményedő rendszer ellen, szinte teljesen hiába. Magyar Péter megjelenésével váratlanul minden megváltozott: stratégiával is rendelkező kihívója lett a hatalomnak. Mi lehet ebből? A stúdióban Plankó Gergő és Ács Dániel.

Kiss Bence, plankog, Ács Dániel, Botos Tamás
video

„Erősödik egy másik párt, erre aktivitás a válasz” – Orbán országjárásán kérdeztük a kaposváriakat

„Ijesztő volt a nagy tömeg a tiszások felvonulásán” – mondták a kaposvári esemény résztvevői. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a tiszások ordenárék az interneten, mások inkább attól tartanak, hogy Magyar Péter kivinné a fiaikat az ukrán frontra.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára

Átbeszéljük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról.

Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video