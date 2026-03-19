Történelmi kijelentések sora a köztévében: Magyar Péter akár győzhet is, egyes mérések szerint a Tisza vezet a Fidesz előtt, Orbánék a hatalomhoz közel álló embereket ültetnek mindenhová

Mindig sajátos élmény a közmédia műsorát nézni és hallgatni, ma sem volt másként, amikor Nagy Attila Tibor politikai elemző értekezett arról, milyen rossz lesz majd, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök. A beszélgetés apropóját minden bizonnyal az adta, hogy Nagy tegnap a kormánypárti propagandaszócsővé silányított Indexen írt véleménycikket arról, hogy mi a baja Magyar Péterrel.

Izzasztó kérdéssel indult a beszélgetés, amikor a műsorvezető azt a kérdést szegezte Nagynak, hogy látja, Magyar Péter miért Orbán Viktor 2.0 valójában? Nagy válaszában arról kezdett el beszélni, hogy ez orbáni hatalomgyakorlás lenne Orbán Viktor nélkül, azaz: centralizált hatalomgyakorlás, ahol nincsenek fékek és ellensúlyok, ahol a hatalomhoz közel álló embereket választanak mindenhova (Alkotmánybíróság, Gazdasági Versenyhivatal, ÁSZ stb.).

Még magamhoz sem tértem az elhangzottakból, Nagy már folytatta is: ő nem látja a garanciáját, hogy Magyar győzelme esetén nem az lenne a helyzet, hogy a fideszesek helyett tiszások ülnek ezekben a pozíciókban, sőt, „ha már itt vagyunk a közmédiában, nem tartanám jónak, ha a Fidesz dicsérete után a Tisza dicséretét kellene éveken át hallgatnunk".

Nagy Attila Tibor a köztévén Fotó: M1 Híradó/Youtube

Azért gyorsan észbe kapott Nagy, és ekézni kezdte Magyart, amiért nem sokat tudunk a programjában a fékek és ellensúlyok helyreállításáról (ezek szerint a Fidesz „programjában” rendben vannak ezek a pontok), illetve Magyar emberi vonásait is kitárgyalták. Nagy elismerte, hogy vele ugyan udvarias volt Magyar az eddigi találkozóik során, de a sajtótájékoztatókon váratlan kérdés esetén átmegy udvariatlanba, ezen a témán percekig időztek.

Egészen bizarr pillanat volt, amikor mindezek után Nagy Attila Tibor áttért arra a köztévén, hogy nem kizárt, hogy a Tisza hatalomra fog kerülni, mert a közvélemény-kutatások egy része szerint vezet a Fidesz előtt. De persze ha hatalomra jut, akkor azért lesz gond, mert Magyar szemmel láthatóan nem tud bánni emberekkel nehéz szituációkban. Majd egy nehéz nemzetközi tárgyaláson, ahol sarokba szorítják, sértődötten fel fog állni? Nagy kifejezetten tart attól, hogy milyen károkat fog majd okozni Magyar Péter, ha egy tárgyaláson nem bír magával és ordibálni kezd.

Csak egy pillanatra kalandozott el a gondolatom az eszmefuttatás közben, amikor nagy meglepetésemre hirtelen Torgyán József neve ütötte meg a fülemet: Nagy Attila Tibor szerint ugyanis még Torgyán is tudott néha kedélyes lenni az újságírókkal, Magyar viszont mindig mogorva. Majd Magyar sajtószabadsággal kapcsolatos terveinek elemzése után eljutottak a végszóhoz: ez a politikus hatalomra ugyan kerülhet, de nem tartja őt alkalmasnak Magyarország vezetésére.