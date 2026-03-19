Trump megfenyegette Iránt, hogy elpusztítják a teljes South Pars gázmezőt, ha tovább támadják a katari LNG terminálokat

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy „teljes erővel felrobbantja” a teljes South Pars gázmezőt, ha Irán további megtorló támadásokat hajt végre Katar LNG-létesítményei ellen.

Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt is írta, hogy az Egyesült Államok semmit sem tudott Izrael szerdai támadásáról az Irán és Katar által közösen használt South Pars mező ellen, és Katarnak sem volt erről tudomása. Trump szerint nem lesz több támadás Izrael részéről a mező ellen – kivéve, ha Irán „úgy dönt, hogy megtámad egy nagyon ártatlan országot, jelen esetben Katart”.

Trump szerint ebben az esetben az Egyesült Államok – Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül is – olyan erővel és hatalommal fogja teljes egészében megsemmisíteni a South Pars gázmezőt, amilyet Irán még soha nem látott vagy tapasztalt.

A South Pars gázmező 2023-ban, még mielőtt bárki lebombázta volna Fotó: -/AFP

Trump figyelmeztetése előtt az iráni állami televízió arról számolt be, hogy rakéták ismét becsapódtak a katari Ras Laffan energetikai komplexumba. Katar állami energetikai vállalata megerősítette, hogy csütörtök hajnalban rakétatalálatok érték az ország fő telephelyének gázlétesítményeit, tüzeket és jelentősebb károkat okozva, ugyanakkor személyi sérülés nem történt.

Az amerikai elnök figyelmeztetésének előzménye, hogy Izrael szerdán csapást mért a hatalmas South Pars gázmezőre, ami szakértők szerint a háború további eszkalációját jelzi. Néhány órával korábban az izraeli erők megölték az iráni rezsim hírszerzési miniszterét, és évtizedek óta az egyik legintenzívebb légicsapás-sorozatot hajtották végre a libanoni Bejrútban.

Irán elítélte a South Pars elleni támadást, ezt követően csapásokat mért az Öböl-menti szomszédok energetikai létesítményeire: Katar hatalmas Ras Laffan cseppfolyósított földgáz-termelő telepére, valamint az Egyesült Arab Emírségekben található Habshan gázlétesítményre és a Bab mezőre, utóbbi kettő működését leállították, miután a létesítmények fölött a légvédelem több támadó eszközt elfogott. Katar 24 órán belül távozásra szólította fel az iráni nagykövetség tisztviselőit.

Mindezek hatására ismét növekedtek az olajárak: a Brent típusú kőolaj ára 4 százalékkal, hordónként 112 dollárra ugrott. Az Egyesült Államokban jegyzett olaj ára szintén emelkedett, 3%-kal, 99,27 dollárra. Bár az olajárak továbbra is a háború előtti szint felett vannak, elmaradnak a korábbi csúcstól, amikor a nyersolaj ára majdnem elérte a hordónkénti 120 dollárt. (BBC, Guardian)