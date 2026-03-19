Tyúkól #64: Kovászolok, tehát vagyok?

Rendkívüli augusztus 20-ára készülő adással jelentkezünk, és egy nagyon fontos témáról beszélgetünk: a kenyérről, pontosabban a kovászos kenyérről. Ez pedig lehetőséget teremt arra is, hogy átvegyük, hogy is vagyunk mi a hobbijainkkal, és mire is kell ez nekünk.

A szerkesztőség fő kovászszakértőjét, Boros Katinkát kértük meg, hogy marketingmenedzseri teendői mellett szakítson időt arra, hogy elkalauzoljon minket a csodálatos kovász univerzumába. Azt nem mondhatjuk, hogy teljesen rácsavarodtunk, azt sem, hogy már mindent értünk, de az tuti, hogy egy csomó meggyőző érv szól a kovász és a kovászolás mellett.

  • 00:25 - Különleges előrehozott augusztus 20-ai adással készültünk mára: középpontban a KENYÉR.
  • 03:20 - Kalandozások a kovászmezőn
  • 05:00 - A kovásznál a legfontosabb az időzítés!
  • 05:40 - Hogy süssünk jól kenyeret? És még?
  • 06:30 - Mindenki onnan indul, hogy eldönti: ő nem nevel majd kovászt.
  • 08:20 - Vannak, akik a kovászukkal nyaralnak. Tényleg.
  • 12:05 - Nehéz, hogy nem lesz azonnal kész, de meggyőző érvek szólnak a lassú fermentáció mellett!
  • 14:40 - 10-ből 6-szor jó. Legalábbis a maximalista Katinkának…
  • 18:40 - Tényleg olcsóbb otthon sütni?
  • 24:50 - A kovász nemcsak macera, hanem az egészséges kenyér alapja is lehet…
  • 28:00 - Valamilyen kenyeret mindenki tud sütni. És tök finom!
  • 32:40 - Biztos ki lehet szállni a kovászbizniszből, de érdemes?
  • 34:10 - Pékség és reggeli!
  • 39:10 - Bárkinek lehet rá ideje, ha akar időt szakítani rá.
  • 42:43 - Mekkora elég tétel mások elszúrt kenyereit nézni!
  • 48:44 - Mi köze van a kenyérsütésnek az érzelemszabályozáshoz?
  • 52:24 - Hány hobbija lehet egy embernek?
  • 59:02 - Mikor jobb kihasítani egy kis időt a hobbinkra?
  • 01:03:22 - Tegyetek valamit a mentális egészségetekért! Megéri!

És néhány olvasnivaló:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Miért lett közellenség a gluténból?

Egyre többen tartanak a gluténtől és a gluténtartalmú ételektől, még akkor is, ha nem érzékenyek rá. De mi az a glutén, és mi köze van a kovászolásnak az emésztéshez?

Kun Zsuzsi
Fény derült a kovászos kenyér egyik alapvető biokémiai titkára

Eddig nem volt világos, hogy a tésztában lévő mikroorganizmusok hogyan lépnek kölcsönhatásba az élelmi rostokkal.

Vajna Tamás
tudomány