Ukrán zászlóval várta a Fidesz Kapitány Istvánt Salgótarjánban

Salgótarján fideszes alpolgármestere, Fenyvesi Gábor rövid videóban büszkélkedett el azzal, hogy ukrán zászlóval fogadták Kapitány Istvánt, a Tisza Párt gazdaságpolitikusát. Az alpolgármester azt mondta, Kapitányt „a gazdájának a zászlójával” várták.

A fideszes ellentüntetők
Fotó: olvasónk

Kapitány István a salgótarjáni fórumáról szóló beszámolójában nem tért ki az incidensre. Mindössze annyit írt: „Nagyon köszönöm Salgótarján, öröm mindig találkozni ezzel a közösséggel. Köszönöm minden önkéntesünknek akik nélkül a mai nap se jöhetett volna össze!”

