Ukrán delegáció utazik az Egyesült Államokba, hogy újrainduljanak a béketárgyalások

külföld

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a tárgyalócsoport találkozik majd az amerikai képviselőkkel. „Szünet állt be a tárgyalásokon, és itt az ideje, hogy újrakezdjük őket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tárgyalások valóban érdemiek legyenek” – mondta Zelenszkij.

Nem sokkal korábban egyébként Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is arról beszélt, hogy az iráni konfliktus elvonja a figyelmet, ezért szünetelnek a háromoldalú, amerikai-orosz-ukrán tárgyalások.

Zelenszkij a Fehér Házban az augusztusi látogatásán.
Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Elsődleges célunk, hogy mindent megtegyünk a méltóságteljes béke feltételeinek megteremtése érdekében” – magyarázta Zelenszkij, miközben arról nincsenek információk, hogy a március 21-re tervezett tárgyaláson Oroszország részt vesz-e.

A Kijev, Moszkva és Washington közötti háromoldalú tárgyalások legutóbbi fordulójára február 17-18-án Genfben került sor, míg a március 5-re tervezett Abu-Dzabi-i további találkozót az Irán elleni amerikai-izraeli csapás után elhalasztották, és nem ütemezték be újra. (Kyiv Independent)

Kapcsolódó cikkek

Kreml: Szünetelnek az ukrán béketárgyalások

Az amerikai-orosz együttműködési tárgyalások továbbra is folyamatban vannak.

Székely Sarolta
külföld

Két óra után áttörés nélkül ért véget az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalás

Miközben az amerikai fél optimistán nyilatkozott a tárgyalásokról, az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéznek nevezte azokat.

Székely Sarolta
külföld