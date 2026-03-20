A Fidesz dönti el, hogy kik döntenek a választási csalások ügyében, a Tisza itt labdába se rúghat

Egy nap alapján nem lehet megállapítani, hogy valóban kiegyensúlyozatlan volt-e a Kossuth Rádió Facebook-oldala, ahol a választási kampány első napján több mint negyven posztban foglalkoztak Orbán Viktor beszédével, míg Magyar Pétert szinte csak negatív fényben ábrázolták.

Tuzson Bence nem kampányolt, amikor egy önkormányzati babacsomagot adott át a választókerületében egy gödi anyukának, mindössze képviselői feladatait látta el, hiszen a képein nem volt rajta a Fidesz logója.

Az sem minősül kampánytevékenységnek, amikor Orbán Viktor a videójában hosszasan ecseteli a Fidesz családpolitikai sikereit gyerekek előtt egy család lakásában, mert a videón nincs rajta a Fidesz logója.

A Magyar Pétertől vett idézettel és a Tisza elnökének nevével kampányoló független-MSZP-s jelölt Vajda Zoltán nem téveszti meg a választókat.

Néhány döntés, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hozott meg az utóbbi hetekben a hozzá benyújtott választási kifogások kapcsán. A fenti híreket olvasva joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy mégis kik és mi alapján vesznek részt a magyar választások tisztaságának garantálásában, ami a törvény szerint a feladatuk.

Újraszámlálás a 2024-es főpolgármester-választáson. Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapja szerint a választási bizottságok „a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei”. Bár a függetlenség és a törvénynek való alárendeltség jól hangzik, a félautoriter, maffiaszerű, spin diktatúra jellegű posztkommunista és -fasiszta hibrid rezsimben a választópolgárok minimum gyanakodnak ezen szavak hallatán.

Nem véletlenül: ha megnézzük, kik és hogyan kerülhetnek a fontos döntési pozíciókkal bíró választási bizottságok tagjai közé, azt látjuk, hogy mint sok más helyen az országban, a Fidesszel jóban lenni nem hátrány.

Kétharmaddal könnyű

A kulcsszerep a 106 választókerületi bizottság fölött álló Nemzeti Választási Bizottságé (NVB), amelynek hét tagját és a póttagokat a parlament választja meg kétharmaddal, a köztársasági elnök javaslatára – tag nem lehet köztársasági elnök, képviselő, se jelölt vagy párttag, de a közalkalmazottak esetében is elég sok a kizáró ok. Legutóbb 2022-ben volt ilyen választás, a Novák Katalin által akkor javasolt emberek tagságát a kormánypártok meg is szavazták. Így lett bizottsági tag Schmitt Pál volt köztársasági elnök egykori hivatalvezetője, Cservák Csaba is.