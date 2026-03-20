A Fidesz dönti el, hogy kik döntenek a választási csalások ügyében, a Tisza itt labdába se rúghat

Néhány döntés, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hozott meg az utóbbi hetekben a hozzá benyújtott választási kifogások kapcsán. A fenti híreket olvasva joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy mégis kik és mi alapján vesznek részt a magyar választások tisztaságának garantálásában, ami a törvény szerint a feladatuk.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapja szerint a választási bizottságok „a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei”. Bár a függetlenség és a törvénynek való alárendeltség jól hangzik, a félautoriter, maffiaszerű, spin diktatúra jellegű posztkommunista és -fasiszta hibrid rezsimben a választópolgárok minimum gyanakodnak ezen szavak hallatán.
Nem véletlenül: ha megnézzük, kik és hogyan kerülhetnek a fontos döntési pozíciókkal bíró választási bizottságok tagjai közé, azt látjuk, hogy mint sok más helyen az országban, a Fidesszel jóban lenni nem hátrány.
A kulcsszerep a 106 választókerületi bizottság fölött álló Nemzeti Választási Bizottságé (NVB), amelynek hét tagját és a póttagokat a parlament választja meg kétharmaddal, a köztársasági elnök javaslatára – tag nem lehet köztársasági elnök, képviselő, se jelölt vagy párttag, de a közalkalmazottak esetében is elég sok a kizáró ok. Legutóbb 2022-ben volt ilyen választás, a Novák Katalin által akkor javasolt emberek tagságát a kormánypártok meg is szavazták. Így lett bizottsági tag Schmitt Pál volt köztársasági elnök egykori hivatalvezetője, Cservák Csaba is.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid. De számára a neheze csak most jön, a 33 fős közgyűlésben a többség biztosításához 16 embert kéne valahogy maga mögé állítania.
Az igazságügyi minisztert ellen a Tisza nyújtott be panaszt.
A Medián 2017 után megint arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek szerint maffiaállamban, önkényuralomban, diktatúrában, polgári demokráciában, a NER-ben, illiberális demokráciában vagy fasisztoid rendszerben élünk-e.
A magyar szavazók nagy része úgy gondolja, hogy rendszeresen csalnak a választás napján. Ezúttal viszont már önkéntesek tízezrei figyelik szinte az összes településen, hogy minden szabályos legyen.
Az ügyben az a Patyi András volt az előadó alkotmánybíró, aki a 2018-as kampányban a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként bocsánatot kért Orbán Viktortól, amiért megbírságolta.
A nyírbátori fórumán azt üzente Lázár Jánosnak, október 23-ára tegye ingyenessé a MÁV és a Volán járatait.
Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.
Hiába kifogásolta mindezt egy magánszemély és a Tisza Párt is.
Cservák Csaba pár hete a kötcsei Fidesz-találkozón is ott volt.
A Tények Plusz Facebook-oldalán tették közzé az egyszerű útmutatót.