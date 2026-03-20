A FIFA előírja, hogy minden női csapatnak női edzője legyen

A FIFA új szabályt vezet be, amely szerint minden női focicsapat kispadján legalább két női stábtag jelenléte lesz kötelező. Közülük legalább az egyik a vezetőedző vagy a másodedző kell, hogy legyen. Az előírás minden női FIFA-versenyre vonatkozik, válogatott és klubszinten egyaránt, és azonnali hatállyal életbe is lép. Az első torna, amelyre már az új szabály érvényes lesz, a szeptemberi Lengyelországban megrendezendő U20-as női világbajnokság.

A döntést a FIFA Tanács csütörtöki ülésén hozták meg, miután a 2023-as női világbajnokságon a 32 szövetségi kapitány közül mindössze 12 volt nő. Jill Ellis, a FIFA vezető futballszakmai tisztségviselője közleményében úgy fogalmazott: jelenleg „egyszerűen nincs elég nő az edzői pályán”. Elis szerint a szervezetnek többet kell tennie a változás felgyorsításáért.

A szabály ugyanakkor nem írja elő férfi edzők elbocsátását: a csapatoknak nem kell „helyet csinálniuk” egy női szakembernek egy férfi tréner kárára, de a versenykiírás részeként vállalniuk kell, hogy megfelelnek az új követelményeknek.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke régóta szorgalmazza, hogy több nő töltsön be vezető, meghatározó szerepet a labdarúgás világában. Az UEFA február 12-i brüsszeli kongresszusán Infantino nyíltan kiállt amellett, hogy növelni kell a nők jelenlétét a sportág minden szintjén, különösen az edzői posztokon a női csapatoknál. Mint mondta, a közelmúlt nagy tornái – köztük a Svájcban rendezett női Európa-bajnokság – is megmutatták, milyen dinamikusan fejlődik a női futball, és hogy számos kiváló női edző bontakozik ki a nemzetközi porondon. (Athletic)