A Guardian nagyon kemény állításokat közöl az ukrán pénzszállítók elfogásáról

A Guardian információi szerint magyar terrorelhárítók „kényszerinjekciót” adtak be az egyik ukrán állampolgárnak, akit 2026. március 5-én vettek őrizetbe az Oschadbank hat másik alkalmazottjával együtt. Korábban az ukrán külügy állította azt, hogy egy speciális diétára és rendszeres gyógyszerbevitelre szoruló fogvatartott csak azután kapott orvosi ellátást, hogy elvesztette az eszméletét. Szerintük később a betegnek erőszakkal gyógyszert adtak be, ami után a vércukorszintje hirtelen megemelkedett, magas lett a vérnyomása, ezért kórházba kellett szállítani.

A brit lap most arról ír, hogy az egyik ukránnak – egy volt titkosszolgálati alkalmazottat – feltehetően egy, a kihallgatások során együttműködést elősegítő szert adhattak be. A beszámolók szerint a cukorbeteg férfi állapota súlyosan romlott, hipertóniás krízist kapott és elvesztette az eszméletét, csak ezután vitték kórházba. A Guardian nem látta a vérvizsgálati eredményeket, de a férfi ügyvédje megerősítette, hogy ismeretlen anyagot adtak be neki tiltakozása ellenére.

A Guardian egyik ukrán forrása „orosz módszernek” nevezte a kényszerinjekciót, amely szerinte a korábbi évtizedek KGB-s kihallgatásainál használt úgynevezett igazságszérumokra emlékeztet. Egy másik forrás szerint a pénzszállítók Ukrajnába való visszatérése után végzett vérvizsgálatok során ilyen típusú szer nyomait mutatták ki.

Az ukrán fél szerint a magyar hatóságok már korábban is tudtak az ilyen szállítmányokról, és sok esetben rendőri kíséretet is biztosítottak. Panyi Szabolcs, a Direkt36 munkatársa erről ugyancsak pénteken azt írta, az egész művelet „politikailag motivált magyar titkosszolgálati akció volt. A cél: egy újabb konfliktus kiprovokálása Ukrajnával, hogy azt az április 12-i választások előtt propagandafegyverként lehessen bevetni.”

A műveletet Panyi forrásai szerint a polgári titkosszolgálatok felügyeletéért felelős államtitkár, Farkas Örs tartotta kézben. Miután a magyar szolgálatok már egy ideje figyelték az Oscsadbank pénzszállítóinak Bécs és Ukrajna közötti útjait, az eredeti elképzelés az volt, hogy amennyiben fegyvereket találnak az ukránoknál, akkor ebből egy terrorizmusra vagy illegális fegyvercsempészetre utaló narratívát tudnak felépíteni a hatóságok. A rajtaütésnél azonban kiderült, hogy az ukránok teljesen legálisan mozogtak, és még fegyvert sem hordtak maguknál. Ezért a NAV feladata volt, hogy pénzmosás gyanúja címén nyisson vizsgálatot, hogy jogi alapja legyen a rajtaütésnek.

Az akcióról a Guardian forrásai is úgy beszélnek, mint ami sikerült túl professzionálisan: a TEK órákig nem ismerte el, hogy ők tartják fogva az embereket, noha a járművek GPS-adatai ezt jelezték.

Egy magyar rendőrségi forrás úgy fogalmazott:

Az egész művelet nagyon amatőr volt, és a TEK-nél sem mindenki örült annak, hogy végre kell hajtaniuk. Azt sem tudták, hogy GPS-nyomkövetők vannak az autóban. Csak akkor jöttek rá, hogy az ukránok tudják, hol tartják fogva az embereket, amikor ezt a hírekben meghallották.

Magyar részről hivatalos részletes reakció nem érkezett: a TEK a vámhatósághoz irányította a kérdéseket, amely nem válaszolt, az Oschadbank pedig adatvédelmi okokra hivatkozva nem kommentált, de elismerte, hogy az egyik őrizetbe vett személy egészségi állapota romlott.

A Telex megkeresésére a NAV sajtóosztálya azt válaszolta, hogy a cikkben megjelent „képtelen állítás természetesen nem igaz. Határozottan cáfoljuk azt, hogy a NAV nem tartotta be az eljárási szabályokat vagy bármilyen módon megsértette volna a pénzszállítók jogait. Ezt igazolja az intézkedés végén felvett jegyzőkönyv is. Az abban foglaltakkal, az eljárás szabályszerű lefolytatásával a pénzszállítók egyetértettek, panasszal nem éltek.”

A hét ukránt végül kitoloncolták, és kitiltották a schengeni övezetből, miközben a lefoglalt pénz és arany továbbra is Magyarországon maradt. (via The Guardian)