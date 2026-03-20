A Harg-sziget elfoglalását is mérlegeli Trump, hogy rávegye Iránt a Hormuzi-szoros megnyitására

A Trump-kormányzat mérlegeli, hogy megszállja vagy tengeri blokád alá vonja az Iránhoz tartozó Harg-szigetet azért, hogy Teheránt a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására kényszerítse. Az Axiosnak nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint a Fehér Ház úgy látja, Donald Trump addig nem tudja a saját feltételei szerint lezárni a konfliktust, amíg Irán képes fenntartani befolyását a szoros hajóforgalma felett, miközben az olajárak emelkednek.

A szárazföldtől mintegy 24 kilométerre fekvő Harg-sziget kulcsszerepet játszik az iráni olajexportban, ott dolgozzák fel az ország nyersolaj-kivitelének 90 százalékát.

Egy esetleges katonai akció azonban az amerikai erőket közvetlenebb veszélynek tenné ki, ezért a terv csak akkor valósulhatna meg, ha tovább gyengítik Irán katonai jelenlétét a Hormuzi-szoros térségében. A lap egyik fehér házi forrása szerint ehhez még egy hónapra lenne szükség.

Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A tervek megvalósítása további csapatokat igényelne. A térség felé már három különböző tengerészgyalogos-egység tart, és egy amerikai tisztviselő szerint a Fehér Ház, valamint a Pentagon további erősítést mérlegel. Egy magas rangú kormányzati forrás úgy fogalmazott: Trump mindenképpen azt akarja, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, és ha ehhez a Harg-sziget elfoglalására vagy part menti invázióra van szükség, azt is kész lehet jóváhagyni – bár végleges döntés még nem született.

Az elképzelés komoly kockázatokat hordoz. Bár a sziget létfontosságú az iráni olajipar számára, egyáltalán nem biztos, hogy elfoglalása rákényszerítené Teheránt Trump feltételeinek elfogadására. Mark Montgomery nyugalmazott ellentengernagy szerint egy ilyen művelet szükségtelenül nagy veszélynek tenné ki az amerikai katonákat, miközben a várható politikai haszon bizonytalan. Mint fogalmazott, ha az Egyesült Államok elfoglalná a szigetet, Irán a másik oldalon egyszerűen elzárhatná az olajforgalmat, vagyis Washington attól még nem ellenőrizné az iráni termelést.

A katonai előkészítés jelei már látszanak. Múlt pénteken az amerikai hadsereg nagyszabású légicsapásokat hajtott végre a szigeten található több tucat katonai célpont ellen. Amerikai tisztviselők szerint ez egyszerre volt figyelmeztető jel Iránnak a szoros megnyitására, valamint előkészítő lépés a sziget védelmi képességeinek megbontására egy esetleges szárazföldi művelet előtt. Trump csütörtökön azt mondta, az Egyesült Államok bármikor „ki tudná ütni” a szigetet, és azt állította: már szinte mindent megsemmisítettek, kivéve a csővezetékeket, amelyeket szándékosan hagytak épen, mert azok újjáépítése évekbe telne.

A lap információi szerint a szárazföldi megszállás komoly opcióként van napirenden, de más lehetőségeket is vizsgálnak. Ezek közé tartozik egy tengeri blokád elrendelése is, amely megakadályozná, hogy a tankerek eljussanak aHarg-szigethez.