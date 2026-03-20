Dobrev Klára semmi konkrétumot nem hajlandó elárulni az állítólagos tiszás zsarolásokról

Az ATV-nek adott interjút péntek este Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, ahol elmondta, nem számít arra, hogy több DK-s jelölt is visszalépne, Koppingot pedig azért zárják ki, mert nem tájékoztatta előre a pártot visszalépési szándékáról. Megismételte a közleményében és nyílt levelében ismertetett vádakat, azzal kapcsolatban, hogy tiszás politikusok nyomásgyakorlással próbálják rávenni a DK jelöltjeit, lépjenek vissza. Ugyanakkor többszöri visszakérdezésre sem árult semmi konkrétumot az állítólagos tiszás zsarolásokról.

Dobrev azt állítja, hogy a saját belső méréseik szerint 6-7 százalékon áll a DK (a nyilvános mérések 2-5 százalék közé teszik a pártot), de ő egy 10 százalékos DK-t szeretne a parlamentben látni, mert csak így van esély a kormányváltásra. Szerinte ugyanis több százezer olyan szavazó van, aki kormányváltást szeretne, de a Tiszára sem szavazna.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Fotó: DK

Ahogy arról pénteken a 444 is beszámolt, visszalépett a DK-s jelölt Bács-Kiskun 1. számú választókerületében. Kopping Rita azt írta:

„Azért döntöttem így, mert fontosnak tartom, hogy bizonyos választókerületekben létrejöjjön az együttműködés. Ha ez nem történik meg, akkor a Fidesz jelöltje lesz a nevető befutó. És ezt nem akarom még egyszer végignézni”

A DK közleményben reagált Kopping visszalépésére „Kopping Ritát megzsarolták és sajnos végül fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás”. Azt is írták, hogy Kopping egy civil szervezet tagjaként lett önkormányzati képviselő, és lett egy szakbizottság elnöke. A DK szerint ez a szervezet megzsarolta Koppingot, visszahívják a bizottságból, mert „mára a Tisza helyi kampányszervezetévé vált”. Közölték azt is, Kopping Ritát kizárják a pártból.

Kopping Rita Fotó: Kopping Rita/Facebook

Ezek után Dobrev Klára, a DK elnöke közzé tett egy Magyar Péternek címzett nyílt levelet is. Ebben azt írja, a DK jelöltjei „hetek óta azt jelzik, hogy a tiszások helyben megengedhetetlen és akár törvénytelen módszerekkel próbáljak visszalépésre bírni őket”, sőt „zsarolással és fenyegetésekkel találkoznak”. Ennél konkrétabbat nem írt Dobrev, de azt közölte nem akarja jogi útra terelni ezeket az ügyeket.

Kopping a 24-nek adott interjújában tagadta, hogy megzsarolták volna, és azt mondta semmilyen kapcsolata nincs a Tiszával. Reméli, hogy más választókerületekben is lesznek akik követik a példáját, „különben ugyanúgy a Fidesz fog nyerni, mint legutóbb”. Azt is elmondta, nagyon csalódott a DK-ban, ahol 13 évet töltött el: Reggel még a DK-ra szavaztam volna, most már nem biztos – közölte Kopping.

A szervezet, melynek színeiben Kopping képviselő lett Kecskeméten, a Szövetség a Hírös Városért, mely szintén visszautasította a DK vádjait. Azt írták, a DK állításai „minden valós alapot nélkülöznek, és alkalmasak arra, hogy alaptalanul sértsék egy több éve Kecskemétért dolgozó civil közösség jó hírnevét”. Kiemelik, hogy ők egy civil szervezet, nem pedig politikai párt, és tagadják, hogy bármilyen kapcsolatuk lenne a Tisza Párttal vagy bármely helyi szerveződésével.

Reagált természetesen Magyar Péter is. Ő azt írta, hogy a „magyar emberek többsége megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik a visszalépésükkel vagy el nem indulásukkal a rendszerváltás mellé álltak és a haza érdekét választották a saját érdekük vagy pártjuk politikai túlélése helyett.” Azt is közölte, hogy „a rendszerváltás megakadályozása érdekében induló, szinte mérhetetlen támogatottságú szatellit pártok vezetői által megfogalmazott, minden alapot nélkülöző, hazug vádakkal nem feladatunk foglalkozni”, és „azt sem akarta kommentálni”, hogy „a rendszerváltást akadályozni próbáló megélhetési pártok vezetői saját párttársaikat vádolják azzal, hogy a »pénzt és pozíciót választják«”.