Dohánygyár#9 - Csak az olajról és a gázról hallunk, de a háború rengeteg szálon fojtogatja a gazdaságot

2026. február 28-án az Amerikai Egyesült Államok és Izrael váratlan, közös támadást indított Irán ellen. A világ szeme az olaj és gáz árára tapad, miközben a magyar kormány megint hatósági árszabályozással igyekszik menteni a menthetőt. Elhúzódhat-e a krízis, milyen globális hatásai lehetnek ennek, és hogyan hathat a magyar gazdaságra? Többek közt ezekről a kérdésekről beszélgetünk Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével.

  • 00:00:00 - Vészforgatókönyvek: optimista verziótól világégésig. Miért fontos a Hormuzi-szoros?
  • 00:06:23 - A komplex válsághelyzet, és amire hatással van. A piaci folyamatok helyreállása nem két perc ám!
  • 00:10:40 - Globális hatások, a GDP-től az energiapiacig.
  • 00:14:25 - És mi lesz így a magyar gazdasággal? Bármi történik, a forintot valahogy mindig megtalálják.
  • 00:20:47 - Államadósság, devizatartalék és Varga Mihály jól öregedő előrejelzése.
  • 00:23:50 - Nézzük a kérdést a pénztárcánk felől.
  • 00:27:35 - Öngerjesztő, bizalmi hiányon alapuló spirál indul. Lefelé. Változtat ezen bármit, hogy április 12-én országgyűlési választások lesznek?
  • 00:33:49 - Jön a kivárás. Ki tudja, meddig. Ami most van, az mindenkinek fáj. Kérdés, ki mondja először, hogy elég volt. (És egy ponton véletlenül időközi választásokat emlegetünk, félidős választások helyett.)

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás -> dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444, kép: Németh Dóra/444

választás 2026 podcast Varga Mihály hormuzi-szoros ing bank olaj és gáz ár energiapiac devizatartalék Izrael amerikai egyesült államok magyar gazdaság országgyűlési választások gdp árstopp államadósság forint időközi választások Irán választás 2026 virovácz péter