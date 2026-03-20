Életét vesztette a rendőr, aki társával egy szarvas tetemét akarta lehúzni az útról, amikor egy másik autó elgázolta

Tragikus baleset történt pénteken a 8-as főúton, Veszprém külterületén: csütörtökön a hajnali órákban bejelentés érkezett, hogy egy nagytestű szarvas teteme fekszik az út közepén. A rendőrök megkülönböztető fényjelzés használatával megálltak, az úttesten lévő állatot eltávolították, amikor egy szemből érkező autó érintőlegesen nekiütközött a rendőrautónak, majd a két járőrt elütötte.

Mindketten rendkívül súlyos sérüléseket szenvedtek, és egyikük, a 22 éves Zalavári Bálint Zsolt őrmester pénteken belehalt a sérüléseibe. A másik járműben öten tartózkodtak, mindannyian megsérültek. (via Police.hu)