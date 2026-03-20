Franciaország elfogott egy, az orosz árnyékflottához köthető tankert a Földközi-tengeren

A francia haditengerészet pénteken a Földközi-tenger nyugati medencéjében feltartóztatott egy olajszállító tankert, amely Emmanuel Macron francia elnök szerint az orosz árnyékflottához tartozhat. Ez az a hajóhálózat, amely lehetővé teszi Moszkva számára, hogy a nyugati szankciók ellenére is folytassa olajexportját.

Helyi tisztviselők szerint a Deyna nevű, mozambiki zászló alatt közlekedő hajót azért ellenőrizték, mert felmerült a gyanú, hogy hamis lobogó alatt hajózik. A tanker az oroszországi Murmanszk kikötőjéből indult, a műveletet brit szövetségesekkel együtt hajtották végre.

Az orosz árnyékflottához tartozó elfogott tanker Fotó: Emmanuel Macron/X

A francia ügyészség kérésére a hajót egy kijelölt horgonyzóhelyre kísérték további vizsgálat céljából. Macron azt közölte, ezek a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat és megsértik a tengeri jogot, miközben nyerészkedésükkel Oroszország háborús erőfeszítéseit finanszírozzák.

Moszkva egyelőre nem kommentálta az esetet, de korábban az ilyen hajófoglalásokat kalózkodásnak minősítette. A mostani akció már a második hasonló francia fellépés az elmúlt hónapokban: januárban Franciaország a Grinch nevű olajszállítót állította meg Spanyolország déli partjai és Marokkó északi partvidéke között, szintén azzal a gyanúval, hogy az orosz árnyékflotta része. Március elején pedig a francia haditengerészet Belgiumot is segítette egy harmadik, hasonló műveletben. (Reuters)