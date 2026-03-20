Gyújtogatás történt egy cseh fegyvergyárban, amely Ukrajnának gyárt drónokat

Péntekre virradóan tűz ütött ki az LPP Holding fegyvergyár raktárcsarnokában a csehországi Pardubice külvárosában. Senki sem sérült meg, a kár mértéke egyelőre ismeretlen. A cég együttműködik az izraeliekkel, de Ukrajna számára is fejleszt fegyvereket. Egy magát a cionzimus ellen harcolóként emlegetett csoport azt állítja, hogy ők gyújtották fel a raktárat, de több jel is utal rá, hogy fiktív csoportról van szó. Lubomír Metnar belügyminiszter szerint terrortámadás történt, Andrej Babiš miniszterelnök pedig péntek estére összehívta az Állambiztonsági Tanács ülését.

Pardubice nagyjából 100 kilométerre van Prágától Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A tűzoltók pénteken hajnalban kaptak riasztást a tűzről, amely teljesen elpusztított egy csarnokot, és átterjedt a szomszédos adminisztratív épületre is. A rendőrség szerint a jelek szándékos gyújtogatásra utalnak, a belügyminiszter válságstábot hívott össze, a nyomozásba a titkosszolgálatok és a terrorelhárítás szakértői is részt vesznek.

A támadás célpontja az LPP Holding, az izraeli Elbit fegyvergyártó céggel közösen pilóta nélküli repülőgépeket és földi járműveket gyártó cseh vállalat gyártóüzeme volt. A vállalat többek között mesterséges intelligenciával vezérelt drónok gyártására összpontosít az ukrán hadsereg részére.

A támadásért egy Földrengés Frakció nevű csoport vállalta a felelősséget, amely több cseh szerkesztőségnek is elküldte a nyilatkozatát. Ebben a támadásukat úgy írják le, mint ami az „izraeli fegyveripar európai epicentrumát” érte. Szerintük a pardubicei központ a „legnagyobb izraeli fegyvergyártó terjeszkedését” szolgálta.

A Voxpot nevű cseh portál megállapításai szerint a csoport internetes domainjét a tűz előtti napon regisztrálták egy izlandi székhelyű tárhelyszolgáltatón keresztül. A lap biztonsági erőknél lévő forrásai nem zárják ki annak lehetőségét, hogy egy hamis zászlós hadműveletről volt szó, amelyben a támadók Izrael elleni harcot ígértek, de a valódi motivációjuk más lehet.

A Seznam Zprávy hírportál által megszólaltatott szakértő szerint pedig mind az iráni, mind pedig az orosz szál is hihetőbb az akcióban, mint a palesztin. Csehországban 2015-ben már történt egy hasonló eset: akkor a vrběticei lőszerraktár robbant fel, a gyanú szerint orosz titkosszolgálati szabotázsakció következtében.