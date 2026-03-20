„Ha a Tisza sokat mozog a hátralévő hetekben, nem lehetetlen, hogy itt is nyerjen”

Boldog István egykori választókerületében kiélezett küzdelem várható.

Annyira, hogy még a körzet polgármesterei sem tudnak jósolni.

A független városvezetők korrekt embernek tartják a fideszes képviselőt, de a kampányból tudatosan kimaradnak.

Bárki is nyeri a választást, a leendő kormánytól elsősorban az önkormányzati finanszírozás és az egészségügy reformját várják.

A Fidesz három, bűncselekménnyel vádolt egyéni parlamenti képviselőjét cserélte le 2022-ben: Völner Pált, Simonka Györgyöt és Boldog Istvánt. Utóbbi olyan mély nyomokat hagyott egykori választókerülete polgármestereiben, hogy amikor róla és utódjáról, Herczeg Zsoltról kérdeztük a városvezetőket, majdnem mindenkitől ugyanazt a tömör választ kaptuk: „ég és föld”.

A sokatmondó három szó egyszerre volt az uniós források befolyásolása miatt 2020-ban hivatali vesztegetés elfogadásával megvádolt Boldog István kritikája és Herczeg Zsolt dicsérete. Az új képviselőt mind a négy beszélgetőpartnerünk pozitívan jellemezte: korrekt, pártpolitikai érdekeket mellőző, segítőkész emberként. Kérdés, marad-e ő április után.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bár a régióban 2010 óta mindig nyert a Fidesz jelöltje, az áprilisi választáson szoros és kétesélyes verseny várható Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú választókerületében. Herczeg Zsolt és a tiszás Farkas Csongor küzdelme azért lesz különösen érdekes, mert a körzet az elmúlt 36 év alapján előre a győzteshez húz. Vagyis a helyiek szinte mindig olyan parlamenti képviselőt választottak, aki a később kormányt alakító párt jelöltje volt.

Mivel a választókerület lakosainak több mint fele kisvárosokban él, megkerestük a városok polgármestereit, hogy az ő segítségükkel térképezzük fel a körzetet. A helyi problémák és a politikai helyzet megismerése mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a városvezetők mit kaptak, és mit várnak a mindenkori kormánytól. A beszélgetést Mezőtúr fideszes polgármesterén kívül mindenki vállalta.

Az egykori Jobbik-bástya